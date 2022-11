per E-Mail teilen

Bei den Zwischenwahlen in den USA werden die Stimmen ausgezählt. Dabei wird immer klarer, dass ein Erdrutschsieg der Republikaner ausgeblieben ist.

Neben einem neuen US-Kongress wird in vielen Bundesstaaten auch ein neuer Gouverneur gewählt. Bei den sogenannten Midterms kämpfen Demokraten und Republikaner um die Mehrheit.

Für US-Präsident Joe Biden entscheidet sich bei den Zwischenwahlen, wie viel er noch erreichen kann – vor allem in der Innenpolitik. Offenbar haben sich die Demokraten um Biden bisher besser behauptet als zunächst gedacht. Es wird wohl enger und spannender als erwartet.

Zamperoni zur US-Stimmung: „angespannte Erwartungshaltung“

Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni hat unter anderem in Boston studiert, war Korrespondent für das ARD-Studio Washington und ist mit einer US-Amerikanerin verheiratet. Er nimmt die Stimmung in den USA als „ angespannte Erwartungshaltung “ wahr. Wie sich die Menschen dort gerade fühlen, würde er so beschreiben:

Ich würde sagen, so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Es ist noch diese Hängepartie, die bei Wahlen in den USA in letzter Zeit irgendwie dazugehört: dass man erst Tage später so richtig weiß, woran man ist.

Denn: Das Rennen zwischen Demokraten und Republikanern könnte knapp werden. Es sei von vornerein knapp gewesen, meint Zamperoni. Jetzt würden die engen Rennen entscheiden: Ob der Senat doch an die Republikaner zurückfällt zum Beispiel – oder mit wie viel Vorsprung die Republikaner wohl die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen werden. Was nach Zamperonis Eindruck viele überrascht hat, ist, dass die erwartete „rote Welle“ – der prognostizierte Erdrutschsieg der Republikaner – ausgeblieben ist. So hätten sich zum Beispiel auch nicht alle von Ex-US-Präsident Donald Trump unterstützten Kandidaten durchgesetzt.

Die Inflation sei das bestimmende Thema der Zwischenwahl gewesen, sagt Zamperoni unter Verweis auf Umfragen. Möglicherweise habe aber auch die umstrittene Entscheidung des Supreme Courts zum Abtreibungsrecht mehr Demokraten und mehr Jüngere zum Wählen motiviert.

Entscheidung über Mehrheit im US-Kongress

Sollten die Republikaner die Kontrolle im Kongress übernehmen, dürfte die zweite Hälfte von Bidens Amtszeit von Blockaden und parteipolitischen Kämpfen geprägt sein. Im Ringen um die Mehrheit im US-Senat gibt es bislang noch keine klare Tendenz. Die endgültigen Mehrheitsverhältnisse stehen jedoch womöglich erst in einigen Wochen fest.

Zwischenwahlen in den USA – die Midterms Bei den „Midterms“ in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von US-Präsident Joe Biden werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments. Auch über viele Gouverneursposten und andere wichtige Ämter in den Bundesstaaten wird bei den Wahlen abgestimmt.

Trump soll zum Sturm auf das US-Kapitol aussagen

Republikaner Ron DeSantis hat in Florida gewonnen

Im US-Bundesstaat Florida konnte der Republikaner Ron DeSantis bereits einen großen Erfolg für sich und seine Partei einfahren: Der 44-Jährige wurde mit deutlicher Mehrheit als Gouverneur wiedergewählt.

DeSantis gilt bei den Republikanern als größter Rivale von Ex-Präsident Donald Trump. Viele erwarten, dass er für die Republikaner als Kandidat bei der nächsten Präsidentenwahl antreten wird.

In den entscheidenden Swing States liefern sich republikanische und demokratische Kandidaten derzeit noch ein Kopf-an-Kopf Rennen.

