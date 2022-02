Der Penis wird in Schulbüchern ausführlich beschrieben - die Klitoris dagegen oft als „klein wie eine Erbse“. Auch die Bilder davon sind nicht korrekt, die Klitoris ist meistens zu klein gezeichnet. Bis jetzt!

Drei große Schulbuchverlage haben jetzt die Darstellungen der Klitoris in ihren Biologiewerken angepasst. Auch die Bio- und Sportlehrerin Sina Krüger aus Berlin hatte dafür gekämpft hat, den weiblichen Genitalbereich korrekt abzubilden, wie die Taz als Erste berichtet.

Ich freue mich riesig. Es ist sehr wichtig, dass das weibliche Geschlechtsorgan korrekt abgebildet ist. Dass Mädchen und junge Frauen ihren Körper in Schulbüchern angemessen repräsentiert finden und sie sich mit der Sexualität, die abgebildet ist, auch identifizieren können.

Der Penis bekam in Schulbüchern schon immer genug Platz

Der Penis wird in Biologiebüchern ausführlich beschrieben, die Klitoris war dagegen bisher unvollständig oder gar nicht zu sehen. Oft als „Erbse“ bezeichnet oder einfach als Punkt gezeichnet. Dabei sei wichtig, so Sina Krüger, dass man weiß, dass die Klitoris ein rund zehn Zentimeter langer Organkomplex mit Schwellkörpern ist.

Die Schulbuchverlage Klett, Westermann und Cornelsen haben die Abbildung der Klitoris bildlich und teilweise auch sprachlich überarbeitet. So sieht das jetzt in den Biobüchern aus:

Sina Krüger ist 27 Jahre alt und Lehrerin für Biologie und Sport in Berlin. In ihrer Masterarbeit schrieb sie über die Darstellung des weiblichen Genitalbereichs in Schulbüchern. Ihr ist es auch wichtig, dass in Schulbüchern sprachsensibel mit dem Thema umgegangen wird. Das bedeutet auch, nicht mehr von „kleinen und großen Schamlippen“ gesprochen wird, sondern von „inneren und äußeren“ . Das haben sogar alle drei Verlage umgesetzt.

„Innere und äußere“ ist fachlich korrekt und lässt mehr Spielraum für Individualität, denn Vulvalippen sind sehr unterschiedlich. Außerdem geht Cornelsen auf die sexuelle Erregbarkeit der Klitoris ein. Sie wird als Schwellkörper beschrieben und mit dem Penis verglichen. Damit wird den Schülerinnen vermittelt, dass die Klitoris eine hocherogene Zone ist.

Sina Krüger sagt, die Grafik ist eine realistische Perspektive, die dem ähnlich ist, was Mädchen und junge Frauen sehen, wenn sie sich zwischen die Beine schauen. Ihrer Meinung nach ist das genau der richtige Weg in der Aufklärung an Schulen.