Starben der römische Feldherr und seine drei Legionen in Kalkriese bei Osnabrück? Eine Chemikerin liefert jetzt ein mächtiges Indiz für den Ort.

Drei endlose Tage hatte Publius Quinctilius Varus machtlos dem Untergang seiner Truppen zugesehen. Vermutlich auf dem Rückmarsch aus Germanien ins Winterlager hatte er einen Umweg machen wollen: Angeblich war ein kleinerer Aufstand losgebrochen, den Varus noch vor dem Winter niederschlagen wollten – ein tragischer Fehler.

Cheruskerführer Arminius: böse Falle im germanischen Urwald

Sein Unterführer Arminius, ein Fürstensohn der germanischen Cherusker, der als Geisel in Rom aufgewachsen war, hatte dem römischen Adligen eine Falle gestellt: Im Dunkel der Wälder, nördlich von Osnabrück beim heutigen Kalkriese, hatte Arminius Tausende Krieger zusammengezogen. Die warteten dort in aller Ruhe auf die ahnungslosen Legionen.

Roms Militär funktionierte effektiv wie ein Mähdrescher

In offener Feldschlacht hätten die hellhäutigen Kämpfer keine Chance gehabt: Wenn die römische Militärmaschine systematisch eingesetzt wurde, rollte sie in der Regel wie ein Mähdrescher über ihre Feinde hinweg.

Doch die Maschine kam nicht zum Einsatz: Die Legionäre hatten sich in den Hügeln, Tälern und Urwäldern hoffnungslos verfranzt, wie man heute sagen würde. Sich in Kampfformation aufzustellen, war auf den engen Waldwegen unmöglich. So musste jeder Legionär für sich allein kämpfen, statt als Teil der mächtigen Maschine, deren Teile eng geschlossen vorgingen – eine Disziplin, die die Germanen beherrschten, die Römer aber nicht.

Wo immer die Germanen zuschlugen, waren sie in der Überzahl

Dazu kam: Die Truppen und ihr Tross – vermutlich 15.000 bis 20.000 Leute – bewegten sich langsam wie ein viele Kilometer langer Lindwurm: Zwischen Vorhut und Nachhut dürften bis zu 20 Kilometer gelegen haben.

Die Folge: Wo immer die Germanen punktuell zuschlugen, waren sie in der Überzahl. Und bis Hilfe kam, hatten sie sich bereits wieder zurückgezogen. So folgte Massaker auf Massaker, bis die Legionen praktisch ausgelöscht waren.

Schlacht von Waterloo: Forscher machen schockierende Entdeckung

Letzter Sammel-Appell vor dem Selbstmord

Am dritten oder vierten Tag wusste Varus, dass es keine Rettung geben würde: Seine Truppen würden untergehen und er mit ihnen. Vermutlich würde er vor seinem Tod gefoltert. Zu Hause wäre er ohnehin entehrt. Varus und seine Generäle sammelten sich ein letztes Mal – und stürzten sich in ihre Schwerter. Das war aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 9 n. Chr..

Sechs Jahre sollte es dauern, bis wieder ein römisches Heer an die Orte der Katastrophe kam: Germanicus, Vater des berüchtigten Kaisers Caligula, war auf einen Rachefeldzug ins sogenannte Germanicum geschickt worden. Vor allem die verräterischen Cherusker sollte er das Fürchten lehren.

„An Baumstämmen waren Schädel befestigt“

Als er einen der schrecklichen Schauplätze erreichte, bot sich ihm laut dem Historiker Tacitus folgender Anblick:

„Mitten auf dem Feld lagen bleichende Knochen, zerstreut oder in Haufen, je nachdem ob sie von Flüchtigen oder von einer noch Widerstand leistenden Truppe stammten. Daneben lagen zerbrochene Waffen und Pferdegerippe, an Baumstämmen waren Schädel befestigt. In Hainen in der Nähe standen die Altäre der Barbaren, an denen sie die Tribunen und Zenturionen ersten Ranges geschlachtet hatten.“

Wer genau wurde in Kalkriese hingeschlachtet?

So weit, so schlecht für die Römer. Die Frage aber, die sich deutsche Forscher seit Jahrhunderten stellen: Wo genau hat sich diese Katastrophe ereignet? Wo fand die Hauptschlacht statt? Im Teutoburger Wald, glaubte man lange.

Seit einigen Jahren gilt Kalkriese bei Osnabrück – rund 100 Kilometer nördlich des Teutoburger Waldes – als wahrscheinlichster Ort: Über ein weites Terrain verstreut liegen dort Knochen von Mensch und Tier, römische Waffen, Münzen und Ausrüstungsgegenstände.

Ergebnis: In Kalkriese starben die Soldaten des Varus

Doch halt, sagen viele Forscher: Wer will wissen, ob in Kalkriese nicht Soldaten des Germanicus liegen, denn auch der schlug verlustreiche Schlachten im Germanicum.

Jetzt scheint festzustehen: Es waren tatsächlich die Truppen des Varus, die in Kalkriese massakriert wurden und nicht die des Germanicus.

Varusschlacht: Geniale Forschungsmethode schafft mächtiges Indiz für Kalkriese

Herausgefunden hat das kein Archäologe, sondern eine junge Chemikerin mit einer genialen Methode: Annika Diekmann, Forscherin aus Bochum, hat den sogenannten „metallurgischen Fingerabdruck“ der Waffen in Kalkriese untersucht.

Der Hintergrund: Die Buntmetalle römischer Legionen nehmen je nach Standort eine typische Zusammensetzung an. Hinweise darauf habe es bereits aus archäologischen Forschungen in Großbritannien gegeben, sagt Diekmann.

Übersetzt heißt das: In den Schmiede-Werkstätten der einzelnen Kastelle bildeten sich bestimmte metallurgische Mischungen heraus. Die kann man noch heute bestimmten Legions-Standorten zuordnen.

In Kalkriese untersuchte Diekmann Waffen- und Ausrüstungsteile wie Gürtelschnallen oder Fibeln auf ihre Zusammensetzung. Ergebnis: Die meisten gehörten Soldaten der 19. Legion – eine der untergegangenen Varus-Legionen. Die war zuvor im heutigen Dangstetten in Süddeutschland stationiert gewesen, wo man metallische Vergleichsstücke gefunden hatte.

„Kriminaltechnisch wäre jetzt der Täter überführt“

Die Reste der 19. Legion waren dadurch in Kalkriese klar zu identifizieren. Damit ist Kalkriese ziemlich eindeutig der Ort, an dem die zentralen Kämpfe der Varusschlacht tobten.