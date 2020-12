Dieser Vater hat seinen Kindern den Schock ihres Kinder-Lebens bereitet: Er lässt den „Grinch“ die schöne Weihnachtsdeko klauen und filmt seine Kinder dabei, wie sie deswegen bitterlich weinen.

Als ob 2020 nicht schon für viele schlimm genug ist! Cody Serrano setzt dem Ganzen noch einen drauf: Er hat mit einem „Grinch“-Kostüm seine Kinder zum Schluchzen gebracht.

Der „Grinch“ ist seit dem Film „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ der Inbegriff von „Weihnachts-Miesepeter“. Der User Cody Serrano schreibt auf seinem Instagram Account, dass seine Kinder den „Grinch" eigentlich lieben. Das hat sich inzwischen aber wohl geändert.

Der Grinch aus "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" Imago United Archives

Mann im Grinch-Kostüm bringt Kinder zum Weinen

Cody Serrano veröffentlicht ein Video, indem seine Kinder schreiend einen „Grinch" aus dem Fenster erspähen. Der „Grinch" schleicht um das Haus und stiehlt dort die leuchtende Weihnachtsdeko. Schon da ist die Stimmung bei den Kids schlecht: Sie schluchzen wie verrückt. Und es wird noch schlimmer, als der „Grinch" dann auch noch in die Wohnung kommt und die Deko im Wohnzimmer abräumt. Die Kinder weinen, schreien und klammern sich vor Angst an ihren Sachen fest. Ganz ehrlich: Das bricht einem echt das Herz. Am Ende lößt Cody Serrano zwar vor den Kindern auf, wer unter dem „Grinch"-Kostüm steckt — die Kinder werden den Schock aber vermutlich noch etwas verdauen müssen.

Geht Serranos Video vom Grinch zu weit?

Laut dem Magazin The Sun hat Serrano zwischenzeitlich seine Instagram-Seite gelöscht, wohl weil er eine Reihe von Kommentaren erhielt, die ihn beschuldigten, seine Kinder traumatisiert zu haben. Ein Benutzer schrieb laut The Sun: „Deine Kinder sind fürs Leben vernarbt“, während andere den Streich als „böse“ bezeichneten.

Aktuell finden sich aber nur Userkommentare, die die Aktion witzig finden:

Das Beste, was ich den ganzen Tag gesehen habe! @santanahimself auf Instagram

Ich liebe dieses Video ... Ich musste so hart lachen, kann nicht aufhören zu weinen ... Das hat mein Jahr gerettet ... danke @beverlydeniise auf Instagram

Ich werde dieses Video für jede festliche Jahreszeit speichern, um allen zu zeigen, die ich kenne! @bluebadgeman auf Instagram

Manche inspiriert das Video sogar erst, Kinder zu bekommen:

Ich denke darüber nach, Kinder zu haben, nur um das eines Tages zu machen @moustashmol auf Instagram

Das trifft es aber eigentlich ganz gut:

HAHHAHAHAHAHAHAHA ich, wie ich auf 2020 reagiere @lilmistydiaz auf Instagram

Für gute Laune hat das Video aber dann eben bisher doch nur bei den Usern gesorgt. Also vielleicht schafft Cody das beim nächsten Mal auch, ohne seine Kinder dabei zum Weinen zu bringen.