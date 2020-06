So sind Väter: Ohne auf sein eigenes Leben zu achten, hat sich ein 59-Jähriger auf einen Bären gestürzt, um seinen Sohn zu retten. Er ist verletzt – aber am Leben.

Es dämmerte bereits, als der 59-Jährige und sein 28-jähriger Sohn am Monte Peller in den italienischen Alpen dem Ende ihrer Wanderung entgegen marschierten. Da kam es zu der unheilvollen Begegnung: Recht plötzlich ist nach Berichten der Polizei ein Braunbär vor ihnen aufgetaucht.

„Nase an Nase“ mit dem Bären

Der Sohn habe ihm „Nase an Nase“ gegenübergestanden. Die Reaktion ist verständlich: Der Sohn wich erschrocken zurück und fiel dabei hin. Was der Bär danach genau gemacht hat, geht aus den Berichten nicht hervor. Am Ende habe er jedenfalls über dem jungen Mann gelegen.

Jetzt schlug die Stunde des furchtlosen Vaters: Der stürzte sich unerschrocken auf das riesige Tier, um seinem Sohn zu helfen.

Fleischwunden und Knochenbrüche

Es muss dann zu einem gefährlichen Gerangel gekommen sein: Der 59-Jährige erlitt Knochenbrüche in einem Bein und tiefe Fleischwunden. Der Sohn kam indessen mit oberflächlichen Verletzungen davon. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei. Der Bär ist flüchtig.

In Trentino-Südtirol leben mehrere Dutzend Braunbären in freier Wildbahn. Manchmal dringen sie in Wohngebiete ein und attackieren Nutztiere. Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts war im Jahr 1999 ein Dutzend Bären aus Slowenien in die Region gebracht und ausgesetzt worden.