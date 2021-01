Er war so knapp davor, eine Sensation bei der Vendée Globe zu schaffen – jetzt ist Segeler Boris Herrmann im Ziel, als Vierter. Ein Zusammenstoß mit einem Fischerboot kostete ihn den Sieg.

Für Solo-Weltumsegler Boris Herrmann war es die Permiere bei der Vendée Globe, der härtesten Segelregatta der Welt. Und der 39-jährige Hamburger hätte für die ganz große Sensation im Segelsport sorgen können – wenn ihm kurz vor dem Ziel nicht ein fast unglaubliches Missgeschickt passiert wäre.

80 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden unterwegs

Am Donnerstagvormittag kreuzte Herrmann mit seiner Yacht „Seaexplorer – Yacht Club de Monaco“ als Fünfter die Ziellinie vor dem Hafen Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Er war 80 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden unterwegs gewesen. Wegen einer Zeitgutschrift von sechs Stunden rückte der 39-Jährige aber noch um einen Rang vor und wurde schließlich Vierter.

Kurz vor dem Ziel: Herrmann stößt mit Fischerboot zusammen

Das Drama spielte sich in der Nacht vor seiner Zielankuft ab: Herrmann war am Donnerstag nur noch etwa 90 Seemeilen (das sind rund 167 Kilometer) vom Ziel entfernt als er mit einem Fischerboot zusammenstieß. Der Deutsche blieb bei der Kollision unverletzt – seine Yacht wurde jedoch beschädigt.

Plötzlich sah ich eine Wand neben mir, die Schiffe verhakten sich, ich hörte Männer rufen. Boris Herrmann

Zu diesem Zeitpunkt war Herrmann Dritter im Rennen und hätte wegen der Zeitgutschrift sogar noch kleine Chancen auf den Sieg gehabt. Nach dem Unfall konnte der 39-Jährige allerdings nur mit reduzierter Geschwindigkeit segeln und verlor damit alle Chancen auf Platz eins oder zwei – was bei der Vendée Globe eine Sensation gewesen wäre. Immerhin war er als erster Deutscher bei dieser Segelregatta am Start und bisher gingen die Podestplätze fast ausschließlich an Franzosen.

Pech für deutschen Segler: "Das ist echt Mist"! Dauer 4:23 min

Premiere beim Vendée Globe: Wer ist Boris Herrmann?



Warum Herrmanns bisher gut funktionierende Alarmsysteme kurz vor dem Ziel versagten und ihn nicht rechtzeitig aus dem Schlaf rissen, wusste der Hamburger sich zunächst nicht zu erklären.

„Das war der schlimmste Alptraum“, sagte er nach der Kollision. Und weiter: „Ich habe in den Tagen zuvor wie ein Löwe gekämpft. Vielleicht komme ich nie wieder so dicht an einem Podiumsplatz heran?“, so Herrmann.

Boris Herrmann bei der Segelregatta Vendée Globe. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Team-Malizia.com | Boris Herrmann

Auf der verlinkten Tracking-Karte ist das Rennen der Vendée Globe nochmal nachzuverfolgen.

Sieger der härtesten Segelregatta der Welt: Yannick Bestaven

Als Erster hatte der französische Skipper Charlie Dalin auf der „Apivia“ am Mittwochabend die Ziellinie gekreuzt. Dennoch gewann der 36-Jährige nicht. Der Grund: Zeitgutschriften für andere Segler.

Sieger wurde der Franzose Yannick Bestaven mit seiner „Maître Coq IV“. Bestaven erreichte zwar in der Nacht über sieben Stunden nach Dalin das Ziel und kam hinter seinem Landsmann Louis Bureau („Bureau Vallee 2“) als Dritter an.

Bestaven hatte ebenso wie Herrmann eine Zeitgutschrift von der Wettfahrtleitung zugesprochen bekommen. Beide Regattateilnehmer hatte sich an der Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember beteiligt. Dafür erhielt Bestaven einen Bonus von zehn Stunden und 15 Minuten.

Das reichte Bestaven, um an den beiden Konkurreten vorbeizuziehen. Damit setzen die Franzosen ihre Siegesserie beim Vendée Globe fort. In allen neun Rennen seit 1989/90 waren sie erfolgreich.

Vendée Globe – die härteste Segelregatta der Welt

Die Segler hatten sich am 8. November in Les Sables-d'Olonne alleine in ihren Einhand-Booten auf die rund 50.000 Kilometer lange Reise einmal um die Welt gemacht. Die Bedingungen bei dem Rennen sind extrem: Die Segler können kaum schlafen, müssen alles selbst reparieren – egal, wie groß die Wellen sind, die gerade über ihre Boote reinbrechen, erklärt ARD-Segel-Experte Matthias Steiner im Interview mit SWR3:

Nachrichten 27.1.2021 Segel-Experte Matthias Steiner: Die Bedingungen an Bord sind extrem Dauer 0:34 min

Deshalb gilt die Vendée Globe als härteste Segelregatta der Welt. Von bislang 167 Teilnehmern haben in den ersten acht Auflagen der Vendée Globe nur 89 das Ziel erreicht.

Rund 8.000 Menschen haben den Mount Everest bezwungen. Etwa 500 waren im All. Aber nur rund 100 haben die Welt alleine und nonstop unter Segeln bezwungen. Das ist die Herausforderung. Boris Herrmann

Das Rennen wird deswegen auch „Mount Everest der Meere“ genannt. Die Regatta findet alle vier Jahre statt und beginnt immer im November. Der aktuelle Rekord wird vom Franzosen Armel Le Cléac’h mit 74 Tagen, 3 Stunden, 35 Minuten und 46 Sekunden gehalten.