Der reguläre Flugbetrieb wird am Freitag wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi komplett eingestellt. Betroffen sind rund 20.000 Passagiere.

Wie der Stuttgarter Flughafen am Mittwoch berichtete, werden insgesamt 162 Flüge ausfallen. Laut Verdi soll der Streik am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Durch die Streiks will die Gewerkschaft den Druck im Tarifstreit im öffentlichen Dienst erhöhen.

Warnstreik: Hilfsflugzeuge in die Türkei können fliegen

Laut Verdi sollen lediglich humanitäre Hilfsflüge und medizinische Flüge stattfinden.

Nicht nur der Flughafen in Stuttgart ist betroffen. Auch die Flughäfen in Frankfurt, München und Hamburg haben angekündigt, den Flugverkehr am Freitag einzustellen. An den Airports in Dortmund, Hannover und Bremen hatte Verdi ebenfalls zu Warnstreiks am Freitag aufgerufen.

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, rechnet mit fast 300.000 betroffenen innerdeutschen und internationalen Passagieren. „ Lösungen müssen am Verhandlungstisch gefunden werden und nicht auf dem Rücken der Passagiere “, so Beisel.

Das fordert die Gewerkschaft Verdi

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.

Mein Flug ist auch betroffen – was nun?

Der Flughafen Stuttgart sagt: Betroffene von ausgefallen Flügen sollen nicht zum Flughafen kommen. Stattdessen sollen sie sich direkt an die Airlines wenden und sich über den Status ihres Flugs informieren. Laut der EU-Fluggastrechte sind die Airlines verpflichtet, einen Ersatzflug zu organisieren. Außerdem müssen sie bei langen Wartezeiten am Flughafen für Wasser und Mahlzeiten und gegebenenfalls ein Hotel sorgen.

In einer vorherigen Version des Artikels schrieben wir, dass auch Angehörige in die Türkei fliegen können. Dies ist nicht der Fall.