Die Gewerkschaft Verdi bestreikt den öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern für 24 Stunden nahezu komplett. Wir sagen euch, wo ihr heute nicht mit den Öffentlichen weiterkommt!

Verdi-Streik am Freitag in BW: Wo geht nichts mehr?

Verdi-Streik am Freitag in RLP: Wo fahren heute keine Öffentlichen?

Verdi-Streik: Worum geht es in dem Tarifkonflikt?

In Baden-Württemberg fahren heute keine Busse und Bahnen in Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz, Karlsruhe und Baden-Baden. Zwar gibt es in ein paar Städten zum Teil Ersatzbusse von Privatfirmen, aber ihr müsst euch auf jeden Fall Alternativen überlegen, um zur Arbeit zu kommen.

So ist die Situation in Stuttgart:

Wie helfen sich die Mannheimer aus? SWR3-Reporter Sascha Kaub ist vor Ort und hat nachgefragt:

Nachrichten 3.3.2023 Wie bleibt ihr heute mobil trotz Streik? Dauer 0:16 min Wie bleibt ihr heute mobil trotz Streik?

Ausführliche Infos findet ihr hier:

In Rheinland-Pfalz sind Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Trier betroffen. Ausführliche Infos findet ihr hier:

Die Warnstreiks finden parallel zu bundesweiten Protestaktionen der Organisation Fridays for Future statt. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten werden an 200 Orten für eine Verkehrswende demonstrieren.

Erstmals werden am Freitag Beschäftigte des ÖPNV gemeinsam mit Fridays for Future streiken. Zusammen sind wir für eine klima- und sozialgerechte Verkehrswende auf der Straße. Dafür braucht es massive Investitionen in Busse und Bahnen & faire Arbeitsbedingungen! #WirFahrenZusammen pic.twitter.com/CxPkpz6qfA

In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund Dbb angesichts von Inflation, Energiekrise und Personalmangel 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Damit Mitarbeiter nicht abwandern, solle eine bessere Bezahlung attraktivere Arbeitsplätze schaffen und dem Fachkräftemangel im Öffentlichen Dienst entgegenwirken, sagte eine Sprecherin von Verdi gegenüber Tagesschau.de.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen. Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Zusammen für die #Verkehrswende, bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung im #ÖPNV: Für den 3. März 2023 rufen wir zu ÖPNV-Warnstreiks in 6 Bundesländern auf – Gleichzeitig Globaler Klimastreik von @FridayForFuture #ZusammenGehtMehrhttps://t.co/qUiP33mmQO pic.twitter.com/dPHt3qv0zu

Wir haben euch heute Morgen am Bahnhof Mannheim gefragt: Habt ihr Verständnis für den Warnstreik?

Nachrichten 3.3.2023 Verständnis für Warnstreik? Das sagen Mannheimer Dauer 0:35 min Heute vielleicht besser etwas früher aufstehen!

Gut gemeinter Rat an alle, die zur Arbeit müssen.

In vielen Städten in SWR3-Land fahren heute nämlich keine Busse und Stadtbahnen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst streiken im Nahverkehr. Das gilt unter anderem in Kaiserslautern, Mainz, Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe... und auch in Mannheim!

Wir haben euch hier heute Morgen am Bahnhof mal gefragt: Habt ihr Verständnis für den Warnstreik?

Obs bei diesem einen Mal im Jahr bleibt... unsicher! Die Gewerkschaft Verdi fordert für den öffentlichen Dienst unter anderem 10,5% mehr Geld. Die Verhandlungen gehen Ende des Monats weiter.

