Laut Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt versuchen Extremisten die Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen für sich zu nutzen. Was im Internet mit Propaganda, Verschwörungstheorien und Fake News begonnen habe, werde nun in die reale Welt getragen.

Nach dem Bundeskriminalamt warnt nun auch der Bundesverfassungsschutz davor, dass Extremisten die aktuellen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen für ihre Zwecke ausnutzen.

Rechtsextreme nutzen Corona-Krise

Genau wie der Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch zeigt sich Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang beunruhigt. Denn insbesondere rechtsextreme Gruppen versuchten, die Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen zu instrumentalisieren.

Faktenchecks: Wir klären Lügen und Fake-News in der Corona-Krise

Der Welt am Sonntag sagt Haldenwang, Rechtsextremisten suchten Anschluss an bürgerliche Milieus und riefen ihre Anhänger auf, sich aktiv in die Proteste einzubringen. Was im Internet mit Propaganda, Verschwörungstheorien und Falschnachrichten begonnen habe, werde jetzt in die reale Welt getragen.

Noch demonstrierten vor allem verfassungstreue Bürger, meint der Verfassungsschutzchef. Aber er sieht die Gefahr, dass Rechtsextremisten sich mit ihren „Feindbildern und staatszersetzenden Zielen an die Spitze der Corona-Demonstrationen stellen“.

Parallelen zwischen Corona-Krise und Flüchtlings-Krise

Haldenwang fürchtet, dass sich wiederholen könnte, was vor ein paar Jahren geschah. Extremisten könnten die aktuelle Lage genau so nutzen, wie die großen Flüchtlingsbewegungen.

Viele Demos gegen Corona-Maßnahmen

Auch am Samstag gab es wieder in einigen Städten Proteste gegen die Corona-Beschränkungen, zum Beispiel in Stuttgart, München, Frankfurt am Main und Berlin. Bei der Demonstration in Frankfurt wurde ein Mann festgenommen, weil er den Hitlergruß gezeigt hatte.

Wie die Welt am Sonntag zudem berichtete, fielen bei den Corona-Protesten in NRW nach Regierungsangaben Mitglieder verschiedener, teils extremistischer Gruppierungen auf, etwa der rechtsextremistischen „Bruderschaft Deutschland“ und der sogenannten Reichsbürger.

Umfrage: Große Mehrheit lehnt Proteste gegen Corona-Politik ab

Das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz teilte mit, dass sich Extremisten verschiedener Gruppierungen sich beteiligt hätten, darunter Personen, die dem radikalen Flügel der AfD angehörten. Weil der „politische Gegner“ dort auftrete, mobilisierten zunehmend auch linksextremistische Gruppierungen zu Protesten.