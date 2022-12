per E-Mail teilen

Eine Frau hat in Kalifornien Zivilklage gegen US-Sänger Nick Carter eingereicht. Der Vorwurf: Vergewaltigung.

TRIGGERWARNUNG Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Es sind schwere Vorwürfe, die Shannon Ruth gegen den Backstreet-Boys-Star erhebt: Sie sei von Nick Carter 2001 im Alter von 17 Jahren vergewaltigt worden, sagte sie bei einer virtuellen Pressekonferenz in Kalifornien. Sie habe deshalb Zivilklage gegen den 42-Jährigen eingereicht.

Ruth: Nick Carter hat mich nach einem Backstreet-Boys-Konzert vergewaltigt

Der Vorfall habe sich im Jahr 2001 nach einem Konzert der Backstreet Boys in Tacoma im US-Bundesstaat Washington ereignet, berichtete der Anwalt der Frau. Ruth, damals 17 Jahre alt, habe für ein Autogramm am Tourbus der Band angestanden, als Carter sie in den Bus eingeladen habe. Dort habe ihr der Sänger ein „ komisch “ schmeckendes Getränk gegeben.

Danach habe Carter sie zu Oralsex gezwungen und sie anschließend vergewaltigt. Der Sänger habe sich auch nicht davon abbringen lassen, dass Ruth „ geweint und gefleht “ habe. Die Frau fordert nun Schadensersatz. Sie habe sich mit einer Geschechtskrankheit angesteckt sowie pychischen Schaden davon getragen.

Laut dem Anwaltsteam haben sich bereits weitere Frauen gefunden, die ebenfalls Vorwürfe gegen den Popsänger erheben.

Was Ruth Shannon fordert, SWR3-Reporterin Katharina Wilhelm:

Nicht die ersten Vorwürfe gegen Nick Carter

Nick Carter hat die Vorwürfe in einer Stellungnahme, die der dpa vorliegt, zurückgewiesen. Dieser Vorwurf sei „ völlig unwahr “. Die Frau habe schon über mehrere Jahre hinweg fasche Anschuldigungen gemacht und dabei die Vorwürfe wiederholt verändert, erklärte sein Anwalt Michael Holtz.

Allerdings sind diese Vorwürfe nicht die ersten dieser Art. 2017 beschuldigte Melissa Amber Schumann ihn, sie mehr als zehn Jahre zuvor vergewaltigt zu haben. Damals lehnte es die zuständige Staatsanwaltschaft ab, gegen den Fall vorzugehen, weil die Vorwürfe in Kalifornien verjährt waren.

Nick Carter hat drei kleine Kinder

Nick Carter ist Mitte der 90er Jahre zu der damals weltweit berühmte Popband Backstreet Boys gestoßen. Seit 2014 ist der Sänger mit seiner Frau Lauren Kitt Carter verheiratet. Das Paar hat drei kleine Kinder. Anfang November war Aaron Carter, der kleine Brüder von Nick Carter, gestorben. Er war tot in der Badewanne seines Hauses gefunden worden.