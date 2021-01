Seit Mitte der Woche kommt es in ganz Deutschland wegen des Winterwetters zu vielen Unfällen und Verkehrsbehinderungen – Blitzeis und Schneekettenpflicht im Südwesten.

In vielen Teilen Deutschlands ist es gerade richtig Winter. Damit einher gehen auch schneebedeckte und glatte Straßen, die für ein Verkehrschaos mit vielen Unfällen sorgen. Auch Autofahrer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind betroffen.

Verkehrschaos in Baden-Württemberg: In höheren Lagen gilt Schneekettenpflicht

Wie die Polizei mitteilte, rutschte am Donnerstagmorgen ein Lastwagen auf der B33, welche durch das Kinzigtal im Schwarzwald führt, in einen Graben. Dabei wurde zum Glück niemand verletzt. Laut dem Polizeipräsidium Konstanz kam es vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil schon früh zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Auch in Pforzheim warnte die Polizei vor glatten Straßen und starkem Schneefall. Einige Straßen mussten sogar gesperrt werden, weil Bäume unter der Last des vielen Schnees zusammenbrachen. Auf einigen Straßen in höheren Lagen gilt eine Schneekettenpflicht, etwa im Bereich der B500 und B28.

++++ Achtung: Rutschige Straßen +++ In den Landkreisen #Calw und #Freudenstadt kommt es weiterhin zu #Verkehrsbehinderungen und Gefahr durch #Schneebruch! Beachtet die #Schneekettenpflicht im Bereich der #B500 und #B28 und die Hinweise im #Warnfunk! https://t.co/FMX7osqQQI Polizei Pforzheim, Twitter, 14.1.2021, 10:12 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt währenddessen weiterhin vor glatten Straßen. Vor allem im Süden und Westen Baden-Württembergs soll es weiterhin schneien.

Glatte Straßen auch in Rheinland-Pfalz

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwochmorgen im Stadtgebiet Ludwigshafen wegen Glatteis zu mehreren Verkehrsunfällen. Dabei seien nach vorläufiger Bilanz vier Personen leicht verletzt worden, der Schaden beträgt etwa 24.000 Euro. Die Polizei in Rheinland-Pfalz warnte schon am Mittwoch vor rutschigen Straßen.

❄️Vorsichtig vor Eisglätte❄️ Heute morgen ist es auf den Straßen in unserem Präsidialbereich ganz schön rutschig. Passt unbedingt eure Geschwindigkeit an. Haltet Abstand. Fahrt vorsichtig. #sicherankommen https://t.co/UGWSoAfLo8 Polizei Rheinpfalz, Twitter, 13.1.2021, 8:10 Uhr

Tipps, um sicher anzukommen

Das Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz gab in einer Mitteilung Tipps an, die das Fahren bei dem Winterwetter sicherer machen. Darunter fallen: