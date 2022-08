Am Freitag wurde in Hessen ein totes Mädchen gefunden. Jetzt ist klar: Es ist die vermisste Jugendliche aus Gottenheim bei Freiburg.

Nach der Obduktion einer im hessischen Wetteraukreis gefundenen Leiche teilte die Polizei mit, dass es sich um die vermisste 14-Jährige handelt. Mehr Informationen hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben. Die Polizei will Montag über die Ermittlungen berichten und im Vorfeld keine Medienberichte über ein mögliches Gewaltverbrechen kommentieren.

❗ Fünfte Nachtragsmeldung zu "#Gottenheim - 14-jähriges #Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung" Hier: Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung: https://t.co/tj2LaDoyjx Unser aller Mitgefühl gilt den Angehörigen. #Polizei #Freiburg https://t.co/Aml11tHoLk

14-Jährige seit sechs Tagen verschwunden - Polizei sucht wichtige Zeugen

Was ist passiert?

Das Mädchen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) war am 21. Juli verschwunden. Sie hatte gegen 18 Uhr das Haus ihrer Eltern verlassen. Zeugen wollen sie später noch am Freiburger Hauptbahnhof gesehen haben. Seitdem fehlte jede Spur von ihr. Aus Freiburg berichtet SWR3-Reporter Robert Wolf:

Nachrichten 31.7.2022 Vermisste 14-jährige aus Gottenheim ist tot Dauer 0:36 min

Der Fundort der Leiche an einem Naturschutzgebiet am Teufelsee in der Nähe von Bad Nauheim ist etwa 300 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Wie und warum das Mädchen nach Hessen kam, ist noch unklar. Die Polizei hatte in den vergangen Tagen wiederholt mitgeteilt, dass es bisher keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe.