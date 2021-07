Eine 21-Jährige war seit Dienstag vermisst worden. Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei noch um Mithilfe bei der Suche gebeten. Am Abend fand die Polizei dann das Auto der Frau.

In der Suchmeldung hieß es, die junge Frau aus dem Schwarzwald wäre mit ihrem Auto im Bodenseekreis unterwegs gewesen. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde.

Polizei findet Auto und Leiche

Am Mittwochabend meldete die Polizei dann, dass das Auto gefunden wurde – mit einer Leiche im Inneren. Dabei handle es sich nach bisherigen Ermittlungen um die Vermisste, so die Polizei. Und weiter: „Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.“

Die Frau war den Angaben nach beruflich im Bodenseekreis unterwegs. Dort checkte sie am Montag in einem Hotel ein. Am Dienstag hatte sie dort dann wieder ausgecheckt. Zuletzt hatte sich das Handy der Frau am Dienstagmittag in das Funknetz im Bereich Überlingen eingeloggt – seitdem fehlte jede Spur von der 21-Jährigen.