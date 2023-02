Tagelang haben Einsatzteams nach Julia aus Remshalden gesucht. Am Donnerstag fanden die Ermittler bei Lenningen eine Leiche. Jetzt ist klar: Es ist die 16-jährige Julia.

Vor mehr als einer Woche verschwand die 16 Jahre alte Julia aus Remshalden im Rems-Murr-Kreis spurlos. Am Donnerstagvormittag haben Suchtrupps im Wald zwischen Oberlenningen und Hochwang im Kreis Esslingen die Leiche einer Frau gefunden. „ Wir gehen mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es die Vermisste ist “, sagte ein Sprecher der Polizei Reutlingen am Morgen.

Nach einer Obduktion ist nun klar, dass es sich um die vermisste Julia handelt. Da ein Fremdverschulden nach Angaben der Polizei auszuschließen ist, ist von einem Suizid auszugehen.

Hilfe in Krisensituationen Solltest du selbst oder Menschen in deinem Umfeld unter Depressionen leiden oder suizidgefährdet sein: Hilfe und Ansprechpartner*innen findest du unter anderem bei der Telefonseelsorge: 0800 1110111 oder 0800 1110222 (Anrufe sind kostenlos) oder auf telefonseelsorge.de.

Polizei: Keine Hinweise auf Verbrechen an Julia aus Remshalden

Mädchen aus Remshalden gut eine Woche vermisst

Vor gut einer Woche verschwand Julia morgens. Am 24. Januar verließ sie das Haus ihrer Eltern. Allerdings fuhr sie nicht in die Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck. Dort stieg sie in die Teckbahn in Richtung Lenningen.

Wie es dann weiterging, ist nicht klar. „ Die Vermisste ist unseren Informationen nach an dem Dienstag bewusst nicht zur Schule gegangen – das hat sie wohl Schulkameraden so mitgeteilt “, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Passant hatte schließlich den entscheidenden Hinweis auf den Fundort der Leiche gegeben. Eine 35-köpfige Sonderkommission hatte nach dem Mädchen gesucht.