Wer im Wald Bärlauch sammelt, muss unbedingt aufpassen, dass er den nicht mit den giftigen Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen verwechselt. Das kann gefährlich, sogar lebensbedrohlich werden – das zeigt auch ein aktueller Fall aus München.

Ein Mann ist in München an einer Vergiftung gestorben. Der Grund war wahrscheinlich eine Verwechslung von Bärlauch mit Herbstzeitlose. Laut Polizei habe er sich zuvor eine Soße aus selbst gesammeltem, vermeintlichem Bärlauch zubereitet, daraufhin sei es ihm schlecht gegangen. Es habe sich mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ um giftige Herbstzeitlose gehandelt. Die Polizei warnte davor, selbstgepflückte Pflanzen zu essen und genau zu prüfen, um was es sich handelt. Es ist nicht das erste Mal, dass so eine Verwechslung ernste Folgen hat.

Achtung, Verwechslungsgefahr: Bärlauch, Maiglöckchen und Herbstzeitlose

Bärlauch wächst im Frühling im Wald. Die Pflanze ist verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch – sie riecht auch wie Knoblauch und ist daher relativ leicht zu finden.

Das Problem bei Bärlauch: Seine Blätter sehen ähnlich aus wie die der Maiglöckchen. Und Maiglöckchen sind für Menschen giftig, es kann zu lebensgefährlichen Vergiftungen kommen. Symptome sind Erbrechen, Krämpfe, akute Kreislaufbeschwerden und blutiger Durchfall. Sie können zwei bis sechs Stunden nach dem Essen auftreten.

Das sind die Unterschiede zwischen Bärlauch und Maiglöckchen

Wer also im Wald selbst Bärlauch sammeln will, sollte über die Unterschiede Bescheid wissen:

Bärlauch hat breite, ovale Blätter, die jeweils nur einen Blattstängel besitzen. Die Unterseite der Blätter ist matt.

Maiglöckchen haben zwei große Blätter, die am gleichen Stängel sitzen und in ein Hüllblatt eingerollt sind. Außerdem ist die Blattunterseite glänzend.

Bärlauch wird auch öfter mit der Herbstzeitlose verwechselt. Deren Blätter sind länglich, oval und etwas härter. Wie beim Maiglöckchen wachsen mehrere Blätter aus einem Stiel. Herbstzeitlose gibt es aber selten im Wald, sondern auf Wiesen.