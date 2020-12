Einer der letzten Rennhelme von Sebastian Vettel als Ferrari-Fahrer wurde für den guten Zweck versteigert. Der „Diversity“-Helm hat ganze 225.000 Euro eingebracht.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister hatte vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi zu der Online-Auktion aufgerufen, deren Erlös benachteiligten Kindern in Uganda und Togo zugutekommt.

Preis von Bahrain

Vettel trug den sogenannten „Diversity“-Helm im November beim Rennen in der Türkei, das er als Dritter abschloss, sowie beim Großen Preis von Bahrain am ersten Advent. Der Helm ist an Vettels gewohntes Design angelehnt.

Vettels Helm zeigt Menschen aller Hautfarben

Der markante schwarz-rot-goldene Längsstreifen wurde allerdings durch das Regenbogen-Symbol ersetzt, der untere Rand des ansonsten weißen Kopfschutzes zeigt Zeichnungen mit Menschen aller Hautfarben.