Schon länger gab es Spekulationen über seine sportliche Zukunft – jetzt hat der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel sein Karriereende offiziell gemacht.

„Die Entscheidung zurückzutreten, war schwierig. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht“ , erklärt der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Sein Vertrag beim Team Aston Martin wäre aber sowieso zum Saisonende ausgelaufen.

Sebastian Vettel will mehr Zeit für die Familie

In einer offiziellen Mitteilung seines Aston-Martin-Rennstalls nannte der 35-Jährige einen der Gründe für seine Entscheidung:

Mir ist ganz klar, dass ich als Vater mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte.

In einem Video auf seinem Instagram Kanal erzählt er auch, was ihm wichtig ist im Leben. Und was Zukunft für ihn bedeutet – außerhalb der Formel 1.

Vier Mal Formel-1-Weltmeister mit Red Bull

Vettel hatte seine Formel-1-Karriere 2007 begonnen. Ab 2009 fuhr er für Red Bull. Mit diesem Rennstall gewann Vettel auch seine vier Weltmeister-Titel – in den Jahren von 2010 bis 2013.

Mit großen Zielen wechselte der Heppenheimer dann 2015 zu Ferrari. Aber trotz einiger guter Ansätze klappte es mit der Scuderia nicht mit dem Titel.

Seit 2021 fährt Vettel für Aston Martin, aber auch in dieser Saison läuft es nicht optimal. Nach zwölf von 22 Rennen liegt Vettel auf Platz 14 der Gesamtwertung.

Sebastian Vettel gehört zu erfolgreichsten Formel-1-Piloten

Mit vier WM-Titeln, 53 Grand-Prix-Siegen und 122 Podiumsplätzen gehört Vettel zu den erfolgreichsten Formel-1-Piloten der Geschichte.

Nur Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Juan Manuel Fangio haben mehr Meisterschaften gewonnen.

Mick Schumacher als einziger deutscher Fahrer 2023 in der Formel 1

Nach der Rücktrittsankündigung von Sebastian Vettel wird es 2023 wohl nur noch einen deutschen Fahrer in der Formel 1 geben. Noch hat er aber seinen Vertrag beim US-Rennstall Haas nicht verlängert. Die Wahrscheinlichkeit dafür gilt jedoch als sehr hoch.

„Ich nehme es als Herausforderung und freue mich darauf“ , sagte der 23-Jährige vor dem Großen Preis von Ungarn in Budapest: „Vielleicht gibt es das eine oder andere Kind, das künftig mich als Vorbild nimmt.“