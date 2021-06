Stürmer Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart heißt gar nicht so – und auch sein Geburtsdatum stimmt wohl nicht. Dahinter soll ein dubioser Spielervermittler stecken.

Seit fast zwei Jahren spielt Silas Wamangituka beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Seitdem stand der Angreifer aus der Demokratischen Republik Kongo 27 Mal für den VfB auf dem Platz – 25 Bundesliga- und zwei DFB-Pokalspiele absolvierte Wamangituka für den VfB. Er schoss 13 Tore – elf in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal. Dafür feierten die Fans den 1,89-Meter-Riesen – aber sie riefen dabei immer einen falschen Namen.

Sein Verein teilte mit, dass Silas Wamangituka eigentlich Silas Katompa Mvumpa heißt und genau ein Jahr älter ist als bisher angenommen. Als Silas zum VfB kam, nannte er den 6. Oktober 1999 als Geburtstag – in Wahrheit ist er aber am 6. Oktober 1998 auf die Welt gekommen. In Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo mitten in Afrika.

VfB steht hinter Silas

Aber warum die erfundene Identität? Silas erzählte seinem Arbeitgeber davon und brachte seine verschleierte Geschichte damit selbst ans Licht. Ein dubioser Spielervermittler habe sich Silas „neue“ Identität ausgedacht. Dahinter steckt ein mieses Spiel mit einem jungen Fußballtalent – das dem Spielervermittler wohl einiges an Geld eingebracht hat.

„ Wenn man es mit der Überschrift Menschenhandel beschreibt, dann kommen wir dem Thema schon sehr nah “, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat – und sieht Silas ganz klar in der Rolle des Opfers. „Wenn er nichts gesagt hätte, hätte er seine Karriere, ohne dass irgendetwas passiert wäre, sehr einfach fortsetzen können, völlig problemlos.“

Druck von Berater im Kongo

Angefangen habe alles vor vier Jahren. Der damals 18-Jährige wurde vom belgischen Topverein RSC Anderlecht zu einem Probetraining eingeladen. Um aus der Demokratischen Republik Kongo nach Belgien reisen zu können, bekam Silas ein zeitlich befristetes Visum. Nach einigen Trainings wollte Anderlecht den Kicker haben. Weil Silas‘ Visum aber kurz vor dem Ablaufen war, musste er erst einmal zurück in sein Heimatland.

Dort schaltete sich der Spielervermittler ein. Er machte Druck auf Silas und redete ihm ein, er dürfe nicht mehr nach Belgien zurück. Silas verließ sich auf die Ratschläge seines Vermittlers und wurde immer mehr von dem dubiosen Geschäftsmann abhängig. Dem VfB Stuttgart erzählte Silas, er habe in der Zeit weder Zugriff auf sein Konto noch auf seine Papiere gehabt. Der Vermittler habe ihn schließlich auch dazu gedrängt, seine Identität zu ändern.

Hintergrund für falsche Identität noch nicht klar

Also kam Silas Katompa Mvumpa ein Jahr jünger gemacht und als Silas Wamangituka nach Europa. Der VfB Stuttgart teilte mit, dass Wamangituka einer der Namen von Silas Vater sei. Warum er den annehmen sollte und ein Jahr jünger gemacht wurde, sei bis jetzt aber noch nicht klar. Um aufenthaltsrechtliche Gründe sei es aber wohl nicht gegangen – so der Stand heute.

Die Schwaben vermuten, dass Silas seinen Namen ändern sollte, um die Verbindung des Stürmers zu seinem Ausbildungsverein im Kongo zu unterbrechen. Zum anderen habe sich dadurch aber auch die Abhängigkeit von seinem Vermittler erhöht – durch die Namensänderung sei Silas erpressbar gewesen.

Silas: Ich habe in ständiger Angst gelebt

Wohlgefühlt hat sich Silas mit seiner falschen Identität nie: „ Ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt und mir auch um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Es war ein schwerer Schritt für mich, meine Geschichte zu offenbaren “, sagte Silas. Erst durch die Unterstützung seiner neuen Berater habe er sich „ getraut, alles auf den Tisch zu bringen “.

„ Wir haben sofort, nachdem Silas sich uns anvertraut hatte, alle aus unserer Sicht nötigen Maßnahmen eingeleitet und die zuständigen Stellen eingeschaltet “, sagte VfB-Chef Thomas Hitzlsperger. Konsequenzen für seinen Spieler fürchtet der Verein nicht. Man gehe davon aus, dass „ Silas im Besitz einer gültigen Spielberechtigung war und weiter ist “. Außerdem rechnet der VfB damit, dass Silas zu gegebener Zeit eine neue, auf seinen richtigen Namen lautende Spielberechtigung bekommen werde.

DFB-Kontrollausschuss befasst sich mit Fall Silas

Der VfB habe den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes informiert und wolle „ die Angelegenheit im Hinblick auf ein mögliches sportstrafrechtliches Fehlverhalten des Spielers überprüfen “, sagte Ausschusschef Anton Nachreiner in einer DFB-Mitteilung.