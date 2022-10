per E-Mail teilen

Eigentlich ist die Stadt im Südschwarzwald ziemlich vorbildlich, was Müll betrifft – zumindest in Sachen Haus- und Sperrmüll. Auf den Straßen sieht es anders aus.

Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Pizzakartons – in Freiburg wird es mit dem Müll, der achtlos auf die Straße geworfen oder einfach irgendwo liegengelassen wird, immer schlimmer. Dabei schneidet die Stadt im Schwarzwald in der Müllstatistik deutschlandweit sonst besonders gut ab.

Anti-Müll-Plakate mit Freiburgs Oberbürgermeister

Nicht so auf den Straßen. Laut Stadt landen dort täglich 5.000 Kilo Abfall. Um was dagegen zu tun, hat sich auch Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) eingeschaltet und macht mit bei einer Plakat-Aktion. Auf einem Plakat ist der OB zu sehen, wie ihm Kaffee über das Gesicht läuft

Um die Stadt sauber zu halten, ist das Engagement jeder und jedes Einzelnen gefragt.

Vor allem seit das Leben im öffentlichen Raum nach Corona wieder zurückgekehrt ist, habe der Müll exorbitant zugenommen, sagt Martin Horn.

Auch andere Prominente machen mit bei der Anti-Müll-Aktion in Freiburg. Die Hip-Hop-Band Zweierpasch will am kommenden Mittwoch zusammen mit Freiwilligen innerhalb einer Stunde mindestens 20.000 Zigarettenkippen aufsammeln.