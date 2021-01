Eigentlich sollte gestern die Entscheidung zur Öffnung von Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg verkündet werden. Doch dann kam alles anders. Der Grund: In einem Freiburger Kindergarten wurden mutierte Coronaviren festgestellt.

Eine für den Mittwochnachmittag angesagte Pressekonferenz zur Öffnung von Kitas und Grundschulen hatte die baden-württembergische Landesregierung kurzfristig abgesagt. Hintergrund ist das Auftreten einer Corona-Mutation in einer Freiburger Kindertagesstätte: Zwei bestätigte Fälle der Sars-CoV-2 Variante N501Y (B.1.1.7), der Virusvarianten aus Großbritannien, sind den Angaben nach bereits nachgewiesen. Weitere Corona-Infektionen seien in dem Kindergarten festgestellt worden und würden jetzt untersucht, hieß es.

Das Pressestatement entfällt. Die Entscheidung zu den Kitas und Grundschulen wird vertagt. Grund dafür ist das Auftreten einer mutierten Virusvariante in einer Freiburger Kindertagesstätte. Über das weitere Verfahren werden wir zeitnah informieren. @KM_BW 1/2 https://t.co/KHZ4XBPGzd Landesregierung BW, Twitter, 27.1.2021, 14:27 Uhr

Erstmals Coronavirus-Mutationen in Kita

„Wir müssen die Untersuchung und das Ergebnis abwarten und können dann erst eine Entscheidung über das weitere Verfahren in Sachen möglicher Öffnung von Grundschulen und Kitas treffen“, so der Sprecher der Landesregierung, Rudi Hoogvliet, gegenüber dem SWR.

Die Ergebnisse zu den Ansteckungen mit den neuen Virusvarianten hätte die Landesregierung am Mittwoch kurz vor der geplanten Pressekonferenz erreicht. Ursprünglich wollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dabei bekannt geben, ob und wie Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg schrittweise wieder geöffnet werden sollen.

Wir sind noch nicht über den Berg. Wir sind in der schwierigsten Phase der Pandemie. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg

Schon am Dienstag hatte Kretschmann allerdings betont, wenn sich die neuen, wohl aggressiveren Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika in Baden-Württemberg verbreiteten, gebe es eine neue Lage. „Das kann zu drastischen Maßnahmen führen.“, sagte er damals. Und weiter: Dann müssten auch Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Mitarbeiter ohne Symptome brachte wohl Virus in Freiburger Kita

In der betroffenen Freiburger Kita besteht nach Angaben der Diakonie Baden bei 14 Erzieherinnen und Erziehern, sowie 10 Kindern der Verdacht auf eine Infektion mit einer mutierten Variante des Coronavirus. Vier der sechs Gruppen seien daher in Quarantäne, sagte ein Sprecher.

Der Corona-Ausbruch geht nach Erkenntnissen der Diakonie auf einen Erzieher zurück, der zunächst keine Symptome hatte. „Als er unter Geschmacksverlust litt und sich sofort testen ließ, hatte er das Virus schon weitergegeben“, teilte ein Sprecher mit. In der Kita seien die sechs Gruppen getrennt. Alles spreche aber dafür, dass über Kontakte im Privaten dann das Virus auch auf Mitglieder anderer Gruppen übertragen worden sei. Das Gesundheitsamt habe das Hygienekonzept der Kita „als ordnungsgemäß und gut gewürdigt“.

Gesundheitsminister: Erstmals Mutation in einer Kita

Die zunächst in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351) nachgewiesenen Varianten gelten als hochansteckend. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte am Abend, es sei der erste Fall von mutierten Viren in einer Kita im Land.

Insgesamt seien am Mittwoch landesweit 13 weitere Fälle mit den neuen Virusvarianten bekannt geworden, sagte ein Ministeriumssprecher und korrigierte die Zahl damit nach oben. In Freiburg und im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gebe es acht Fälle, im Landkreis Ravensburg drei und im Ortenaukreis zwei Fälle.

Kitas und Schulen seit 16. Dezember geschlossen

Kitas und Schulen in Baden-Württemberg sind wegen der Corona-Pandemie seit dem 16. Dezember geschlossen. Wegen der sinkenden Infektionszahlen im Land galt die Entscheidung Kitas und Grundschulen schrittweise wieder zu öffnen als Formsache. Mit einer Lockerung in dem Bereich wäre Baden-Württemberg einen Sonderweg im Lockdown gegangen.

Diese Corona-Regeln gelten in Baden-Württemberg

Der Plan war, dass in Baden-Württemberg Grundschulen und Kitas am 1. Februar starten – allerdings ohne Präsenzpflicht. Die Ankündigung hatte im Vorfeld aber für heftige Kritik gesorgt – zum Beispiel bei Erziehern, die sich um ihre Gesundheit sorgen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält eine mögliche Öffnung von Grundschulen und Kitas derzeit für fahrlässig.

Kretschmann verteidigte bei Markus Lanz den Plan zur Schulöffnung

Am Dienstagabend hatte Kretschmann die Strategie zur Öffnung der Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ noch verteidigt.

Wann sich die baden-württembergische Landesregierung zum weiteren Vorgehen äußern wird, ist nicht bekannt. Unabhängig von der Entscheidung zu Kitas und Grundschulen bleiben weiterführende Schulen und Berufsschulen allerdings auf jeden Fall bis zum 14. Februar geschlossen. Förderschulen haben derzeit teilweise geöffnet.