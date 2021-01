Vor der nächsten Bund-Länder-Schalte am Dienstag brodelt die Gerüchteküche. Angeblich plant die Regierung, die nächtlichen Ausgangssperren zu vereinheitlichen und eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln einzuführen.

Dass der Corona-Lockdown verlängert wird, ist schon vor der Schalte der Landesregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag so gut wie sicher. Ob die Maßnahmen aber nochmal verschärft werden, ist bisher nicht klar.

Die Gerüchteküche dazu brodelt jedenfalls. Zur Debatte stehen bei der Konferenz wohl eine Verpflichtung zum Homeoffice, eine bundesweite Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr nach bayerischem Vorbild und bundeseinheitliche nächtliche Ausgangssperren – wie sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schon bestehen.

Spahn: Kontakte weiter reduzieren

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte im ARD-Morgenmagazin, es gehe um eine weitere Kontaktreduzierung im Privaten und in der Arbeitswelt. Dabei sei zu entscheiden, ob es vor allem um neue Regeln oder noch einmal um eine Schärfung des Bewusstseins der Menschen gehe.

Es mache wenig Sinn, Schulen und Geschäfte zu schließen und das öffentliche Leben herunterzufahren, wenn die Kontakte im Privaten nicht eingeschränkt werden, sagte Spahn.

Rechtsexperten klären Homeoffice-Pflicht

In der Debatte um das Homeoffice sei man im Moment mit Rechtsexperten dabei zu klären, wie man das Arbeiten von zu Hause verbindlich anordnen könne. Und Spahn ist auch dafür, die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen zu verlängern.

„Wir haben jetzt erste Erfolge, die sichtbar scheinen“, sagte Spahn mit Verweis auf eine sinkende Zahl der Neuinfektionen und Entlastungen der Intensivstationen. Jetzt gelte es „noch einmal zwei, drei Wochen alle zusammen“ Kontakte zu reduzieren.

Altmeier: Infektionswelle endlich brechen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte der Rheinischen Post, am Dienstag müssten die Weichen so gestellt werden, dass „wir in den nächsten Wochen die Infektionswelle endgültig brechen“. In den vergangenen Monaten seien die Beschlüsse von Bund und Ländern offenbar jedes Mal „einen halben oder ganzen Schritt zu kurz gesprungen“.

Lauterbach für dreiwöchigen, harten Lockdown

Warum drückt denn die Bundesregierung bei den Corona-Beschlüssen jetzt plötzlich so aufs Gas? Das Problem sind die neuen Virus-Varianten, die im Moment in Großbritannien, Südafrika und Brasilien grasieren – und die zum Teil auch schon bei uns in Deutschland angekommen sind. Wegen dieser neuen Viren-Varianten ist SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach für einen harten, dreiwöchigen Lockdown.

Das Wachstum der Mutation müsse unbedingt verhindert werden, schrieb er auf Twitter. Ansonsten verbreite sich die Mutation „schneller, als wir impfen können“. Ausgangssperren ab 20 Uhr seien aus seiner Sicht für drei Wochen vertretbar. Und im öffentlichen Nahverkehr ist Lauterbach für Obergrenzen bei den Fahrgästen und eine FFP2-Maskenpflicht.

Hier meine Begründung weshalb wir in härteren Lockdown wechseln müssen für 3 Wochen weil wir Wachstum B117 Mutante in Deutschland unbedingt verhindern müssen. Kommentare werden von mir gelesen! https://t.co/w84c3yzEV6 Karl Lauterbach, Twitter, 18.1.2021, 2:20 Uhr

Scholz: Maßnahmen könnten zwei Wochen verlängert werden

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte beim Bild-Talk „Die richtigen Fragen“, dass er mit einer Verlängerung des Lockdowns rechne: „Ich gehe davon aus, dass das schon 14 Tage sein können, die noch einmal dazu kommen.“

Außerdem will er die Betriebe beim Homeoffice stärker in die Pflicht nehmen, es könne dort nicht bei Appellen bleiben. „Wir müssen da noch einen Schritt weiter machen. Denn im Frühjahr haben viel mehr Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Möglichkeit zu Hause zu arbeiten eingeräumt“, sagte Scholz. Von einer Homeoffice-Pflicht wollte er aber nicht sprechen.

Die Wirtschaft – wie Lauterbach es fordert – für einige Zeit komplett stillzulegen, kommt für Scholz nicht in Frage: „Wir wollen ja pragmatisch bleiben und nichts Unmögliches verlangen“, sagte der Vizekanzler.

Betriebe sollten aus seiner Sicht nicht geschlossen werden, keiner wolle die Wirtschaft lahmlegen. Ausgangssperren wiederum seien „eine mögliche Maßnahme, aber nicht die, die als allererste ansteht“, sagte Scholz.

Ministerpräsidenten lassen sich beraten

Am Montagabend lassen sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer von Wissenschaftlern darüber informieren, wie genau die Corona-Lage in Deutschland gerade aussieht. „Da sind die dabei, die sie alle kennen“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei Anne Will – zum Beispiel RKI-Präsident Lothar Wieler und Charité-Virologe Christian Drosten.

Wegen der neuen Virus-Varianten habe man auch Wissenschaftler aus Großbritannien dabei: „Da wird es darum gehen: Welche Erkenntnisse habt ihr?“ Vor allem die britische Virusmutation verbreitet sich in Deutschland gerade schon vereinzelt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hofft, dass die Runde von den Wissenschaftlern eine genauere Einschätzung bekommt, wie gefährlich und wie verbreitet die Mutation aus Großbritannien ist: „Da müssen wir eine deutlich bessere Meldelage bekommen“, sagte er. „Es ist bislang in Deutschland verschlafen worden, sich darum zu kümmern, eine Sequenzierung umfangreich zu machen.“

Söder: Maßnahmen konsequent durchsetzen

Jetzt sei es aber erst einmal wichtig, die beschlossenen Maßnahmen auch konsequent durchzusetzen, sagte Söder: „Das Wichtigste wäre zunächst einmal morgen, dass alle endlich das beschließen und umsetzen, was wir schon einmal gemeinsam auf den Weg gebracht haben“, sagte er Bayern 2.

RKI: Übermittelte Zahlen können nicht stimmen

Die Infektionszahlen sind laut Robert-Koch-Institut stand heute gefallen: 7.141 neue Fälle habe es in den letzten 24 Stunden gegeben. Das könne aber nicht stimmen, teilte das RKI mit. Zum Beispiel habe Bayern gerade einmal 200 Neuinfektionen gemeldet, Rheinland-Pfalz sogar nur zwei. Man sei dabei, die Ursache der zu wenig übermittelten Zahlen zu finden.