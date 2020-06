Der junge CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor steht unter Druck. Er soll Lobbyarbeit für einen US-Konzern gemacht und dafür unter anderem einen Direktorenposten erhalten haben.

Philipp Amthor gilt als aufstrebende Nachwuchshoffnung der CDU. Doch jetzt muss er einen selbst verschuldeten Rückschlag einstecken. Der Spiegel berichtet, dass Amthor für die Firma Augustus Intelligence Lobbyarbeit betrieben haben soll.

Philipp Amthor: Lobbyarbeit für Augustus Intelligence

Im Herbst 2018 hat er demnach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit einem Brief um politische Unterstützung für das Unternehmen gebeten.

Dem Bericht zufolge soll der 27-Jährige außerdem gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma Reisen in teure Hotels unternommen sowie Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhalten haben.

CDU-Nachwuchshoffnung räumt Fehler ein

Inzwischen hat Amthor sein Verhalten gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio als Fehler bezeichnet. Er hat seine genehmigte Nebentätigkeit beendet und erklärt, er sei nicht käuflich.

Er räumte ein, dass das Engagement für das Unternehmen im Rückblick nicht seinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung politischer Aufgaben genüge.

Klimaaktivistin Neubauer kritisiert Amthors Verhalten

Trotz Entschuldigung gibt es heftige Kritik an Amthor. Klimaaktivistin Luise Neubauer von Fridays for Future stellte auf Twitter die Frage, was ein solches Verhalten für die Demokratie bedeutet.

Dass sich ein Generalverdacht erhärtet & grundsätzliches Misstrauen in Abgeordnete wächst, ist ein Problem, dass schon noch etwas größer ist als der Ruf von Philipp #Amthor. Man kann jetzt hämisch daneben stehen - oder die Frage angehen was so etwas für eine Demokratie bedeutet. Luisa Neubauer, Twitter, 12.6.2020, 16:25 Uhr

Transparency Deutschland: Anschein der Käuflichkeit bei Amthor

Auch die Nichtregierungsorganisation Transparency Deutschland, die sich gegen Korruption einsetzt, kritisiert den jungen Abgeordneten. Der Vorsitzende Hartmut Bäumer spricht von einem Fehlverhalten, dass unter dem Gesichtspunkt der Mandatsträgerbestechung auch strafrechtlich relevant sein könnte.

Amthor will CDU-Chef in Mecklenburg-Vorpommern werden

Der 27-jährige Amthor ist der aktuell zweitjüngste Bundestagsabgeordnete und gilt als Nachwuchshoffnung der CDU.

Derzeit bewirbt er sich als einziger Kandidat um den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Dort könnte er 2021 als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) antreten.