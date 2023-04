In einem Spiegel-Artikel sprechen Mitarbeiter anonym über Gewalt und Trunkenheit am Filmset von Til Schweiger. Schauspielerin Nora Tschirner äußert sich per Instagram.

Trunkenheit, Wutausbrüche und Gewalt – all das soll an den Filmsets von Til Schweiger laut einem Spiegel-Bericht die Regel gewesen sein. Während Til Schweiger und seine Produktionsfirma Constantin Film AG bislang alle Vorwürfe von sich weisen, äußert sich jetzt Schauspielerin Nora Tschirner, die in Kino-Hits wie „ Keinohrhasen “ an der Seite von Til Schweiger spielte, in einem bewegenden Instagram-Post. Daraus wird klar, es geht um die ganze Filmindustrie!

Nora Tschirner über die Filmindustrie: „Ich hab keinen Bock mehr“

„Ich sitz hier gerade mit einem Pulsschlag wie ein Kolibri “, so beginnt Nora Tschirner ihre Worte auf ihrem Instagramkanal. Sie bezieht sich auf den Artikel des Spiegel, in dem Mitarbeiter von Til Schweiger anonym über die Zustände an den Filmsets des Filmemachers und Schauspielers sprechen.

Beim Set von „Manta Manta – Zwoter Teil“ habe Schweiger unter Alkoholeinfluss sogar einem Mann ins Gesicht geschlagen, berichten vier Mitarbeiter dem Spiegel anonym. Insgesamt hat der Spiegel mit mehr als 50 Mitarbeitenden von Til Schweiger gesprochen. Die Vorwürfe reichten teilweise mehr als zehn Jahre zurück, so der Spiegel.

Nora Tschirner solidarisiert sich in ihrem Post mit all den Kollegen und sagt, aus ihrer Sicht stimme an dem Spiegel-Artikel „ sehr viel “. Dabei nimmt sie allerdings keinen Bezug mehr zu den Vorwürfen an Til Schweiger, sondern spricht von der Filmindustrie allgemein.

Ich muss ehrlich sagen, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten bis auf einige wenige Sets ein offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen.

„Danke Nora“ – viel Zustimmung für Tschirners Post

Die Verantwortlichen bezeichnet Tschirner als „ höhnisch “, wenn die immer sagen würden, alles sei „ cool “. Es koste die Leute, die sich nun äußern würden, viel Mut, schließlich würden sie sich nicht mal trauen, ihren Namen zu sagen, weil sie sich in ihren Positionen eigentlich nicht leisten könnten, ein „ Fass aufzumachen “.

Tschirner endet ihr Statement mit einem Aufruf an die ganze Filmindustrie:

Wenn wir uns jetzt nicht mal die Karten legen als Industrie, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns halt irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht.