Wie findet ihr den Wiblinger Weihnachtsbaum?

„Das hast du toll gemacht!“ Diesen Satz hören in der Regel Hunde, Kinder und auch Väter sehr oft. Ja, die Papas werden gelobt – aber was ist mit den Mamas? Da ist es oft eine Selbstverständlichkeit! Deshalb sagen wir stellvertretend mal ein „Das hast du auch toll gemacht!“ an alle Mamas. 😊

Und damit wir alle etwas zu lachen haben, haben die SWR3-Moderatoren Sabrina Kemmer und Sebastian Müller dazu sogar eine passende Huldigung. 😊

Danke an farideh für den tollen Song. Wir hoffen, ihr gefällt unsere deutsche Version. ❤