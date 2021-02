Für was stehen die Parteien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Welche Themen sind ihnen wichtig? Finde es heraus – mit dem Wahl-O-Mat zu den Landtagswahlen 2021!

Im deutschen Superwahljahr 2021 steht nicht nur die Bundestagswahl im September an – am 14. März darf auch SWR3Land wählen. Bist du in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wahlberechtigt, aber dir noch nicht sicher, wo du dein Kreuzchen setzen möchtest? Mit dem Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) kannst du herausfinden, für was die einzelnen Parteien in den jeweiligen Bundesländern stehen.

Die (...) Internet-Anwendung bietet die Möglichkeit, die eigenen politischen Standpunkte mit den Positionen der Parteien zu vergleichen. Landeszentralen für politische Bildung Baden-Württemberg

Die Positionen stammen direkt von den Parteien und werden nicht interpretiert oder angepasst, so die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg (LpB). Der anonyme Wahl-O-Mat gebe keine Wahlempfehlung ab. Wer das Tool verwendet, bekommt am Ende aber eine Auflistung der Parteien und eine Prozentzahl, wie hoch die Übereinstimmung jeweils ist.

Der SWR ist Medienpartner: Hier könnt ihr den Wahl-O-Mat direkt starten!

Der Wahl-O-Mat für Baden-Württemberg:

Der Wahl-O-Mat für Rheinland-Pfalz: