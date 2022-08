Die Zeit wird knapp. Das verirrte Tier ist abgemagert und will nicht fressen. Tierschützer befürchten, dass der Belugawal nicht mehr lange lebt.

Der Belugawal befindet sich seit Tagen in der Seine, etwa 70 Kilometer flussaufwärts liegt Paris. Er hält sich dort zwischen zwei Schleusentoren auf. Aber das Wasser dort schadet ihm: Es steht und ist für den Wal viel zu warm. Denn er und seine Artgenossen leben normalerweise in den arktisch-kalten Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.

Tierschützer machen sich Sorgen um den Wal. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AFP | Jean-Francois Monier

Wasser in der Seine für Belugawal zu warm

Eine Idee wäre nun, die Schleuse einfach zu öffnen in der Hoffnung, dass der Belugawal in Richtung Ärmelkanal schwimmt. Aber es besteht die Gefahr, dass das Tier stattdessen weiter flusswärts in Richtung Paris schwimmt, sagen Behörden. Die Einsatzkräfte überlegen, den Wal stattdessen aus der Seine zu ziehen.

Tierärzte kümmern sich um Wal

Seit Freitag haben Experten ohne Erfolg versucht, den Wal mit Fischen zu füttern. Dabei haben Tierärzte nach Angaben von Behörden dem Wal sogar Vitamine und andere Substanzen verabreicht, um seinen Appetit anzuregen. Dass er nichts fressen will, könnte nach Einschätzung von Tierschützern auf eine Krankheit hindeuten.

Die französische Feuerwehr benutzt Gummiboote, um dem Belugawal in der Seine zu folgen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Francois Mori

Immer weniger Hoffnung für Belugawal

Noch ist der Zustand des Wals den Angaben zufolge stabil. „Er ist munter, frisst aber weiterhin nichts“ , hat die Umweltorganisation Sea Shepherd Reportern mitgeteilt. Fachleute haben immer weniger Hoffnung darauf, dass sie den stark abgemagerten Wal noch retten können.

„Das Tier frisst trotz der von Tierärzten eingesetzten Appetitanreger immer noch nicht. Obwohl er sehr dünn ist, ist er aufmerksam und dynamisch“ , schreibt die Organisation auf Twitter über den Belugawal:

Beluga dans la Seine L'animal ne s'alimente toujours pas malgré les stimulateurs d'appétit utilisés par les vétérinaires. Bien que très amaigri, il est alerte et dynamique. Une euthanasie est donc écartée à ce stade et un rapatriement en mer est à l'étude. https://t.co/DtNEMF2UCd

Die nächsten Verwandten: Tausende Kilometer entfernt

Nach Angaben französischer Behörden leben die nächsten seiner Art vor der Inselgruppe Spitzbergen nördlich von Norwegen und damit rund 3.000 Kilometer von der Seine entfernt. Er ist erst der zweite Belugawal, der sich jemals nach Frankreich verirrt hat und dort gesichtet wurde, sagen Experten. Vor 74 Jahren ist einer seiner Artgenossen in die Netze eines französischen Fischers geraten.

Orca verhungerte in der Seine

Es kommt aber immer wieder vor, dass andere Wal-Arten aus Versehen in die Seine gelangen: Im Mai ist dort ein Orca nach wochenlanger Odyssee verhungert. Außedem wurde im Juli wohl ein Finnwal in der Flussmündung bei der Hafenstadt Le Havre gesichtet.