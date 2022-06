Erst hatte die Feuerwehr den Brand am Samstag als gelöscht gemeldet – der Wind und die Hitze haben die Flammen aber wieder angefacht. Aktuell sei die Lage „stabil“.

In Treuenbrietzen in Brandenburg brennt der Wald. Drei Ortsteile mussten schon evakuiert werden, weil sich die Flammen immer weiter ausbreiten. Eigentlich hatte die Feuerwehr den Brand am Samstag als gelöscht gemeldet – Wind und Hitze haben die Flammen aber wieder angefacht. „ Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt “, sagte ein Feuerwehrsprecher – das entspricht fast dreimal der Fläche der Insel Mainau um Bodensee.

Die Einwohner der Ortsteile Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen mussten raus aus ihren Häusern. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sollten ihre Häuser „ umgehend “ verlassen und sich in eine Notunterkunft in der Stadthalle von Treuenbrietzen begeben, teilten die Behörden mit. Die Polizei Brandenburg twitterte den Räumungsaufruf am Sonntagmittag.

#Waldbrand bei #Treuenbrietzen: Aktuell werden die Ortsteile #Tiefenbrunnen und #Frohnsdorf evakuiert. An alle Betroffenen: ➡️Bitte folgen Sie den Anweisungen der Ordnungskräfte vor Ort!

Nur eine halbe Stunde später waren dann auch die Bewohner von Klausdorf von der Evakuierung betroffen.

Der Ortsteil #Klausdorf ist aktuell auch von der Evakuierung betroffen. ➡️Weitere Infos auf der Webseite der Stadt Treuenbrietzen: https://t.co/SbaUUWFsGR^ar

Die Bundeswehr ist vor Ort und hilft beim Löschen, schrieb Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf Twitter.

Die #Bundeswehr unterstützt im Rahmen der #Amtshilfe bei der Bekämpfung des schweren #Waldbrand|es bei #Treuenbrietzen. Verteidigungsministerin Lambrecht dankt den eingesetzten Soldatinnen und Soldaten und allen Einsatzkräften. #FuerEuchGemeinsamStark https://t.co/uA8yJFkOl2

Waldbrand in Brandenburg: Zwei Ortsteile von Treuenbrietzen evakuiert

Schon am Samstag haben die Behörden in Treuenbrietzen damit begonnen, die Evakuierung der Ortschaft vorzubereiten. Als Grund nannten sie die „ zunehmende Rauchentwicklung “. Jetzt müssen die Menschen aus Klausdorf, Frohnsdorf und Tiefenbrunnen in einer Notunterkunft in der Stadthalle Treuenbrietzen warten.

Am Samstagabend hatten die Behörde die Lage in dem Gebiet südlich von Berlin und ganz in der Nähe zur Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt als angespannt bezeichnet. Die Feuerwehr vor Ort kann nur von Waldwegen aus löschen.

Munition im Wald macht Feuerwehr zu schaffen

Im Wald liegen Unmengen an Munition, die jederzeit explodieren kann. Deswegen werden die Feuerwehrleute aus der Luft von Hubschraubern unterstützt, die Wasser aus einem nahegelegenen See holen und abwerfen.

Der am Freitag in #Treuenbrietzen/#Brandenburg ausgebrochene Waldbrand ist nach wie vor nicht eingedämmt. Auch heute sind die #Hubschrauber des #Bundespolizei-Flugdienstes wieder zur Vegetationsbrandbekämpfung aus der Luft im Einsatz. #FLD #D11 https://t.co/TNpq1D8FcS

Schon 2018 hatte es in dem Gebiet um Treuenbrietzen einen großen Waldbrand gegeben. Und auch damals war das Problem, dass dort viele Flächen mit alter Munition verseucht sind.

Einsatzkräfte hoffen auf Regen

Die Lage in Treuenbrietzen ist nach Einschätzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark seit Sonntagabend stabil. Bis in die Nacht könnte es allerdings noch heftige Windböen geben, die das Feuer anfachen könnten. „ Am Morgen hoffen wir dann auf den versprochenen Regen “, sagte Sprecherin Andrea Metzler der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht zu Montag seien über 400 Einsatzkräfte vor Ort.

Brandgeruch reicht bis nach Dresden