Die Landesregierung in Stuttgart hat Schwellenwerte festgelegt, mit denen verhindert werden soll, dass sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren.

Für die Warnstufe ist das zum einen die Zahl der Corona-Infizierten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg. Sind es an zwei aufeinander folgenden Tagen 250 oder mehr, treten am Tag danach automatisch strengere Regeln in Kraft.

Ein weiteres Kriterium ist die Zahl der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in Kliniken eingewiesen werden – die Hospitalisierungsinzidenz. Die Warnstufe greift, sobald dieser Wert an fünf Tagen in Folge bei 8 oder darüber liegt.