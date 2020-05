Noch hat der Sommer nicht begonnen, doch Experten warnen schon jetzt: Der Sommer 2020 könnte sehr, sehr heiß werden. Und weiter: Wegen des Coronavirus müsse die Bevölkerung anders geschützt werden als die Jahre zuvor.

Die Weltwetterorganisation (WMO) warnt vor einem Hitzesommer in der nördlichen Hemisphäre, der Rekorde brechen könnte. Schon in den Anfangsmonaten des Jahres deute alles darauf hin, dass 2020 eines der heißesten Jahre seit Beginn der Messungen werde, sagte WMO-Sprecherin Clare Nullis in Genf.

Städte und Gemeinden müssten sich jetzt vorbereiten, um Menschen zu schützen – auch wenn die Coronavirus-Pandemie das komplizierter mache als bisher.

Hitzeschutz wegen Corona schwerer

In anderen Jahren sei Menschen in überhitzten Wohnungen empfohlen worden, beispielsweise gekühlte Einkaufszentren aufzusuchen. Außerdem seien Nachbarn aufgefordert worden, Alleinlebende und möglicherweise Gefährdete regelmäßig zu besuchen. Solche Maßnahmen sind wegen der Corona-Pandemie derzeit allerdings nur schwer möglich.

Ein weiteres mögliches Problem: Die Wetterexperten befürchten, das sich Krankenhäuser weniger gut auf Patienten mit Hitzschlag einstellen können, weil sie Corona-Patienten behandeln müssen.

Wie kann man sich bei Hitze schützen?

Die WMO bietet zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderen Partnern online ein Informationspaket mit Ideen an. Darin werden Beispiele aus vielen Ländern präsentiert – auch Deutschland ist dabei.

Unter anderem wird eine Broschüre des Umweltbundesamtes hervorgehoben, die bei Hitze unter anderem empfiehlt, draußen möglichst einen breitkrempigen Hut zu tragen, genügend zu trinken, kühles Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen, feuchtkühle Kompressen auf Stirn oder Nacken zu legen, Füße und Rücken mit Franzbrandwein einzureiben sowie Elektrogeräte und künstliche Beleuchtung als Wärmequelle öfter auszuschalten.

Diese Broschüre haben das Umweltbundesamt und der Deutsche Wetterdienst zusammengestellt:

Welche Menschen sind bei Hitze besonders gefährdet? Und was kann man tun, um gesundheitliche Schädigungen vorzubeugen?