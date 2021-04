Mit einer Touristen-Safari die Wissenschaft unterstützen? Das funktioniert – sagen Forscher. Sie haben in einem Reservat im afrikanischen Botswana untersucht, ob Fotos von Touristen sinnvoll verwendet und ausgewertet werden können.

Und tatsächlich: Mit den analysierten Fotos von Touristen kamen sie auf vergleichbare Ergebnisse wie mit anderen Methoden. Haben die Wissenschaftler also einen Vorteil, wenn sie einfach die Fotos von Touristen verwenden? Ja, sagt Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Denn: Sie sparen Geld.

Wie funktioniert das?

Die Touristen sind ja sowieso da und machen bei ihrer Reise Fotos von den Tieren. Der Weg der Besuchergruppen wurden jetzt einfach per GPS nachverfolgt und die Zeitstempel der Kameras wurden synchronisiert. Die Touristen haben dann fleißig fotografiert und am Ende ihrer Safari Kopien der Bildern an die Wissenschaftler weitergegeben.

Innerhalb von wenigen Monaten sammelten sie so 25.000 Bilder. Die Forscher haben die Bilder dann ausgewertet: Sie haben beispielsweise untersucht, welches Tier wo unterwegs war, oder wie groß bestimmte Tiergruppen sind.

Klappt das wirklich?

Bei vier von fünf Arten kamen sie so auf die gleichen Ergebnisse wie mit den Methoden, die sie sonst zur Erfassung von Tieren verwenden. Die Forscher sagen: Für Projekte, die begrenzte finanzielle Mittel haben, kann das eine Lösung sein.

Allerdings funktioniert das Auswerten der Touristenfotos nur bei großen, beliebten Tieren – kleinere, unscheinbare Tiere werden einfach nicht oft genug fotografiert.