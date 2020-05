Das Coronavirus soll bei Kindern in manchen Fällen mit dem gefährlichen Kawasaki-Syndrom einhergehen. Sogar von Todesfällen wird berichtet. Die SWR-Wissenschaftsredaktion hat nachgefragt.

Es begann im April, in Großbritannien: Da waren im Laufe des Monats rund 20 Fälle von Kindern aufgetaucht, die wegen komplexen Entzündungserkrankungen auf der Intensivstation hatten behandelt werden müssen. Ärzte äußerten wachsende Bedenken, dass es sich entweder um ein Syndrom in Verbindung mit Covid-19 handle oder dass eine neue Krankheit dafür verantwortlich sei.

Kawasaki-Syndrom erst London, dann New York – jetzt Paris?

Bald darauf zeigte sich das Syndrom in New York. Ein fünfjähriger Junge starb. Ebenso ein Grundschüler und ein Jugendlicher. 73 weitere Kinder litten an ähnlichen Krankheitszeichen. Sie erinnerten die Ärzte immer stärker an das Kawasaki-Syndrom: schweres Fieber, schwere Entzündungen und Ausschläge. Mittlerweile soll es vergleichbare Fälle auch in Paris geben.

Das Kawaski-Syndrom ist eine selten bei Kindern auftretende Erkrankung der Blutgefäße. Kinder galten – und gelten – als die bislang am wenigsten vom Coronavirus betroffene Bevölkerungsgruppe. Sollte diese Annahme ein schrecklicher Fehler gewesen sein? Löst das Virus bei Kindern das Kawasaki-Syndrom aus?

SWR-Wissenschaftsredakteurin Veronika Simon erklärt, was das Kawasaki-Syndrom ist und warum die Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus unbegründet sind:

Nachrichten 12.5.2020 „Wenn es mehr Covid-Fälle gibt, gibt es auch mehr Überreaktionen des Immunsystems." Dauer 2:11 min

Auch Johannes Hübner – Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und stellvertretender Leiter der Kinderklinik an der Uni München, sieht keinen Grund, sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus besondere Sorgen zu machen: