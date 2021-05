Peinliche Panne oder Absicht? In der brandneuen Folge von „Game of Thrones“ steht ein Kaffeebecher auf dem Tisch. Öffnet bald der erste „Starbucks“ in Winterfell?

Heute Abend läuft auf Sky Atlantic die vierte Folge der letzten Staffel von „Game of Thrones“. Nur einen Tag nach der Erstausstrahlung in den USA. Aber die Schlacht um Winterfell, die Frage, wer den eisernen Thron besteigt und wer überhaupt überlebt – das alles gerät ins Hintertreffen. Denn die GoT-Fans fragen sich nur eines: Was macht der „Starbucks“-Becher auf dem Tisch?

Bei der Siegfeier gibt's Kaffee

In der letzten Folge „Die Schlacht um Winterfell“ besiegt Arya Stark in einem epischen Sieg den Nachtkönig. In der aktuellen Folge „Die letzten Starks“ feiern unter anderem Jon Snow, seine Geliebte Daenerys und Podrick Payne diesen Sieg. Und mitten in dieser Feier haben die Fans in den USA den „Starbucks“-Becher entdeckt. Gleich mehrmals in verschiedenen Einstellungen.

Klar, dass es nicht lange gedauert hat, bis diese Szene im Netz die Runde macht. Und natürlich hat es auch nicht lange gedauert, bis sich die ersten Twitter-User darüber lustig machen. Die Frage, warum der Becher im Bild steht, bleibt allerdings erst einmal unbeantwortet.

@danystormborn Now I know why they made the #BattleOfWinterfell so dark... #GoT #GameOfThrones #GOTS8E4 https://t.co/xDwCkMLoeo Aar Kaiser, Twitter, 6.5.2019, 8:50 Uhr