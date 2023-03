per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Stromüberschlag, zersplitterte Frontscheibe, zwei verletzte Menschen. Ein Waschbär hat in Berlin für ordentlich Chaos gesorgt.

Vermutlich wollte das kleine Tierchen nur einen Ausflug machen. Ein bisschen auf der Oberleitung sitzen und die Aussicht genießen. Leider hat der Waschbär seinen Ausflug nicht überlebt.

Waschbär zerstört die Oberleitung

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Waschbär die Oberleitung, die daraufhin durchhing. Gegen die herabhängende Oberleitung fuhr dann ein Regionalzug.

Ein Regionalzug ist nahe dem S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost in Berlin mit einer herabhängenden Oberleitung zusammengestoßen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Paul Zinken

Die Frontscheibe der Führerkabine zersplitterte dabei, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Zugführer und eine Zugbegleiterin wurden durch das Glas der Scheibe leicht verletzt. Sie kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.

Gegen 5:20 Uhr kollidierte ein Zug der @NEB_Eisenbahn am #Biesdorfer_Kreuz mit einer Oberleitung, die ein Waschbär beschädigt hatte. Zugfahrer & Zugbegleiterin wurden leicht verletzt. 25 Reisende blieben unverletzt. Reparatur dauert an. Es gibt Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Waschbär überlebt den Unfall nicht

Der Waschbär überlebte seinen Ausflug leider nicht. Bei der Zerstörung der Oberleitung kam es zu einem Stromüberschlag, bei dem das Tier starb.

Stromüberschläge sind lebensgefährlich und geschehen ganz schnell an Bahn-Oberleitungen. Die Bundespolizei erklärt was es damit auf sich hat und warnt davor, sich in der Nähe von Oberleitungen aufzuhalten.