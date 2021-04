Zwei Nachbarseen nahe Leipzig haben einen Höhenunterschied von vier Metern. Behörden befürchten jetzt: Der Größere könnte in den Kleineren schwappen und eine Flutwelle auslösen, die bis Leipzig reicht.

Der Landkreis Leipzig hat den Störmthaler und den Markkleeberger See gesperrt, sowie den Störmthaler Kanal der die beiden verbindet. Grund sind „Veränderungen“ an Böschungen, die die Behörden als große Gefahr einschätzen.

Die Angst der Experten: Der eine See könnte in den anderen schwappen

Die beiden Seen werden durch den 800 Meter langen Kanal verbunden, in dessen Mitte eine Schleuse liegt. Jetzt seien „kritische Deformationen“ im Kanal festgestellt worden, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.

Noch gefährlicher: Sachverständige, die die Deutsche Presseagentur zitiert, gehen davon aus, dass bei diesen Deformationen „ mit hoher Wahrscheinlichkeit “ auch das Stahlbeton-Fundament unter der Schleuse betroffen ist.

Ihre Befürchtung: Die Schleuse bricht und der vier Meter höher liegende – und deutlich größere – Störmthaler See schwappt in den Markkleeberger See hinüber. Die Folge wäre eine Flutwelle, die sogar Leipzig erreichen könne.

Die betroffene Schleusenanlage zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See bei Markkleeberg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Lebensgefahr „für Tausende Bürger“

Die Schleuse sei die einzige Barriere zwischen beiden Seen. Bei einem Versagen gebe es keine Möglichkeit, das Wasser zu stoppen. In der Folge wären „ weitreichende Überschwemmungen in den Stadtgebieten von Markkleeberg und auch von Leipzig zu erwarten “.

Dabei könne es zum Aufbau starker Wellen kommen, die Menschen nicht nur auf den Seen gefährden könnten: „ Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei einem Verlust der Absperrfunktion des Schleusenbauwerkes Gefahr für Leib und Leben Tausender Bürger entstehen würde. Zudem wäre das materielle Schadenspotenzial mit mehreren Millionen Euro zu beziffern .“

158 Millionen Kubikmeter Wasser könnten in Bewegung geraten

Störmthaler und Markkleeberger See sind aus dem Braunkohletagebau entstanden und künstlich geflutet worden. Der gut sieben Quadratkilometer große und höher gelegene Störmthaler See enthält etwa 158 Millionen Kubikmeter Wasser. Der mit etwa 2,5 Quadratkilometer kleinere Markkleeberger See umfasst rund 65 Millionen Kubikmeter.

Der etwa 850 Meter lange Störmthaler Kanal verbindet die Seen, die betroffene Kanuparkschleuse gleicht die Differenz von vier Metern bei der Wasserspiegelhöhe der Gewässer aus. Bis Ende Mai sollen jetzt Reparaturarbeiten das Gebiet um die Seen stabilisieren.