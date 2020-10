Die neue Wehrbeauftragte, Eva Högl, stellt wegen der rechtsextremistischen Vorfälle in der Bundeswehr eine Wiedereinführung der Wehrpflicht zur Diskussion. Grüne und Linke kritisieren den Vorschlag.

Der Vorstoß der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) zur Wiedereinführung der Wehrpflicht stößt in der Opposition auf Ablehnung.

Grüne: Wehrpflicht kostet viel Geld und Personal

Nach Ansicht des verteidigungspolitischen Sprechers der Grünen, Tobias Lindner, brächte eine Wehrpflicht keinen sicherheitspolitischen Vorteil, sondern erfordere viel Geld und Personal. Wer wolle, dass die Bundeswehr die gesamte gesellschaftliche Breite abbilde, müsse sie besser ausstatten und Soldatinnen und Soldaten besser bezahlen.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, es gebe keinen Zusammenhang zwischen rechtsextremistischem Gedankengut in der Bundeswehr und dem Ende der Wehrpflicht.

Und die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann kritisierte, sie sei sehr irritiert von den Äußerungen Högls. Statt die Bundeswehr unter Generalverdacht zu stellen, solle Högl überlegen, wie man Rechtsextreme aus der Bundeswehr herausbekomme.

Högl: Aussetzung der Wehrpflicht war „Riesenfehler“

In einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Gruppe bezeichnet Högl die Aussetzung der Wehrpflicht als einen „Riesenfehler“. Schon bei der Aussetzung habe es Befürchtungen gegeben, dass sich Rechtsextremismus in einer Berufsarmee stärker entwickle als in einer Wehrpflicht-Armee.