Wer sich an die trostlose Vorweihnachtszeit im letzten Jahr erinnern kann, den wird diese Nachricht freuen: Dieses Jahr stehen die Chancen gut, wieder einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt schlürfen zu können. Die Planungen laufen!

Endlich: Es gibt wieder Dominosteine in den Supermärkten – Weihnachten steht vor der Tür! Ja, es mögen noch drei Monate hin sein, aber jetzt, wo die Tage kühler werden und das Wetter nasser, erwärmt es einen innerlich doch förmlich, an heiße Schokolade und Lebkuchen – und eben einen Bummel über den Weihnachtsmarkt – zu denken.

2G-Regel bei Weihnachtsmärkten wahrscheinlich

Schon in zwei Monaten würden die ersten Weihnachtsmärkte beginnen. Viele Städte planen bereits und feilen an Konzepten, wie das Ganze – noch immer unter Pandemie-Bedingungen – stattfinden kann. Denn letztes Jahr mussten die Weihnachtsmärkte ausfallen. Da war aber auch noch niemand gegen Corona geimpft, es herrschen jetzt also völlig andere und vor allem bessere Voraussetzungen.

Etliche Veranstalter planen laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur mit einer 2G-Regel: Also müssten Besucherinnen und Besucher nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. „ Die Stoßrichtung 2G ist bei uns die sehr wahrscheinliche Variante “, sagt beispielsweise der Sprecher der Stadt Mainz zu den dortigen Weihnachtsmarkt-Überlegungen.

Den Termin haben fast alle Weihnachtsmarktstädte geblockt und auch schon veröffentlicht. Sie müssen jetzt flexible Konzepte erarbeiten, um auf die jeweilige Corona-Lage reagieren und die Märkte entsprechend entzerren zu können. Voraussichtlich wird man bis Mitte oder Ende Oktober genauer wissen, was wie stattfinden kann.

Das planen Städte in Rheinland-Pfalz

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz überlegen verschiedene Konzepte für ihre Weihnachtsmärkte. Hier ein paar Beispiele:

Mainz

In Mainz geht man derzeit von drei kleineren Buden-Arealen mit insgesamt 100 Ständen aus: auf dem Marktplatz vor dem Dom, auf dem Liebfrauenplatz und auf dem Ernst-Ludwig-Platz. Reinkommen soll man über mehrere Eingänge, an denen dann kontrolliert wird. Wer drin ist, muss keine Maske mehr tragen und sich an keine Mindestabstände halten. Möglicher Beginn des Mainzer Weihnachtsmarktes wäre der 25. November.

Trier

Ähnlich soll es in Trier aussehen: Auch hier soll die 2G-Regel greifen und nach der Kontrolle gelten auf dem Gelände keine Maskenpflicht und keine Abstandsregeln mehr. Der Markt werde allerdings etwas kleiner ausfallen als in Vor-Corona-Zeiten, teilte die Arbeitsgemeinschaft Trierer Weihnachtsmarkt mit. Vom 19. November bis 22. Dezember soll man in Trier von Bude zu Bude schlendern können.

Koblenz

In Koblenz setzt man auf ein flexibles Konzept, um auf die Corona-Lage reagieren zu können, und will den Weihnachtsmarkt etwas entzerren, um Gedränge zu vermeiden. Geplant sind die Buden in der Innenstadt von 18. November bis 9. Januar 2022 – „ vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie “, wie die Koblenz-Touristik mitteilte.

Ludwigshafen und Kaiserslautern

In Ludwigshafen plant man zwar für einen möglichen Weihnachtsmarkt, aber: „ Was wir machen, unter welchen Bedingungen, in welcher Größe ist noch offen, da sind wir noch mitten in den Planungen “, sagte Markus Lemberger von der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH.

Auch in Kaiserslautern steht noch nichts Konkretes fest. Man sei in der internen Klärung, hieß es von einem Sprecher.

Traben-Trarbach

Der „Mosel-Wein-Nachts-Markt“ in Traben-Trarbach findet auch diesen Winter nicht statt. Im Gegensatz zu anderen Weihnachtsmärkten findet er nämlich unterirdisch in alten Weinkeller-Gewölben – und somit in geschlossenen Bereichen und auf engstem Raum statt. Dem Veranstalter, der Stadt und den Betreibern sei das zu riskant, so die Stadt.

Einige Städte in Rheinland-Pfalz planen wieder Weihnachtsmärkte

Das planen Städte in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg laufen die Planungen für das Was und Wie.

Stuttgart

Ob und wie in diesem Jahr der Stuttgarter Weihnachtsmarkt stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Wenn ja, soll er vom 24. November bis einschließlich 30. Dezember – und damit sogar eine Woche länger als normalerweise – dauern. Die Stadt ist derzeit noch mit anderen großen Weihnachtsmarktstädten wie München, Nürnberg und Ulm im Gespräch.

Karlsruhe

Hier gibt es eine definitive Zusage: Ja, der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe soll sogar eine richtige Weihnachtsstadt werden – mit Riesenrad auf dem Marktplatz. Ab 22. November soll es schon losgehen.

Esslingen und Ulm

Auch in Esslingen ist schon klar, dass es den Mittelalterweihnachtsmarkt in der Altstadt geben wird. Und auch der Ulmer Weihnachtsmarkt wird stattfinden – hier wurde sogar die Bewerbungsfrist für alle, die einen Stand betreiben wollen, verlängert.

Heidelberg, Mannheim und Freiburg

Auf den Webseiten der Veranstalter sind die Termine für die Märkte in Mannheim, Freiburg und Heidelberg zu finden, mehr Infos gibt es aber noch nicht.