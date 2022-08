Ein dumpfer Schlag und plötzlich lag eine Patrone im Kinderzimmer einer 13-Jährigen. Das steckt dahinter.

Riesen Schreck für einen Familienvater im Kreis Kaiserslautern: In seinem Wohnhaus in der Verbandsgemeinde Weilerbach hat der Mann das Projektil einer Schusswaffe gefunden – und zwar im Kinderzimmer seiner Tochter. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas davon mitbekommen haben.

Der Mann hat am Montagabend einen lauten Knall gehört, aber sich erst mal nichts weiter gedacht, beziehungsweise in der Dunkelheit auch nicht gleich etwas gefunden. Am nächsten Morgen hat er dann ein Projektil im Zimmer seiner 13-jährigen Tochter entdeckt.

Das Geschoss hatte laut Polizei allem Anschein nach im Obergeschoss des Hauses erst eine Außen-Jalousie, dann die Fensterscheibe und dahinter den Vorhang durchschlagen und ist dann auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers auf dem Boden gelandet. Großes Glück war tatsächlich, dass sich in dem Moment weder das Mädchen noch sonst jemand in dem Kinderzimmer aufgehalten hat.

Wie ist das Projektil im Kinderzimmer gelandet?

Wer da auf das Fenster geschossen hat, versucht die Polizei grade zu ermitteln. Sie vermutet, dass das Projektil aus einer Jagdwaffe stammt. Das Haus der Familie in der Verbandsgemeinde Weilerbach steht am Rande eines Feldes in Waldnähe. Da befinden sich in weiterer Entfernung auch mehrere Hochsitze.