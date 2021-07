Ein Mann aus Wales hat nach dem EM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Spenden gesammelt. Die will er der Familie des weinenden Mädchens übergeben – weil er sich schämt.

Mehr als 27 Millionen Menschen sahen vor einer Woche das bittere EM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen England. Viele Fans konnten es nicht fassen, dass Deutschland im Achtelfinale aus dem Turnier flog. Bei vielen Fans flossen auch Tränen.

So auch bei einem kleinen Mädchen im Wembley-Stadion: Nach dem Abpfiff weinte sie bitterlich, das fing ein Kameramann ein – die Bilder gingen um die Welt. Einige Fußball-Fans in England waren dann aber so widerlich, dass sie die Bilder des Mädchens in den sozialen Medien teilten und das Kind ekelhaft beleidigten.

Mann aus Wales schämt sich für manche Briten

Das ging Joel Hughes aus Wales zu weit: Er rief dazu auf, Geld für das Mädchen zu sammeln. Aber nicht, um sie über das Aus der deutschen Elf hinwegzutrösten, sondern aus Scham darüber, wie einige seiner Landsleute das Mädchen online beleidigt haben.

Eigentlich wollte Joel 500 Pfund zusammenbekommen, um das Geld den Eltern des Mädchens zu geben. „ Dass sie weiß, dass nicht jeder aus Großbritannien so schrecklich ist “, wie Joel in seinem Spendenaufruf auf dem Portal justgiving.com schrieb.

Britische Fußballer unterstützen Spendenaufruf

Mit seiner Meinung steht Joel nicht alleine da. Auch einige ehemalige britische Profi-Fußballer unterstützten den Spendenaufruf. Ex-FC-Liverpool-Kicker Stan Collymore schrieb auf Twitter: „ Das muss man nicht kommentieren “ und postete einige der widerlichen Beleidigungen.

No words necessary. https://t.co/8qF4BtJelV

Auch Englands Fußballgott Gary Lineker schrieb Ähnliches: „Das ist absolut widerlich. Kranker Fremdenhass“.

@StanCollymore Absolutely disgusting. Sickening xenophobia.

Joel war offensichtlich nicht der einzige, der sich über die unterirdischen Beleidigungen seiner Landsleute schämte. Nicht zuletzt durch die Hilfe der britischen Fußball-Profis kamen so bisher insgesamt 35.500 Pfund zusammen – knapp 41.500 Euro.

Jetzt hofft Joel, dass ihm irgendjemand sagen kann, wer das Mädchen ist und dass er die Spendensumme dann auch wirklich an ihre Familie übergeben kann.