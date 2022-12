Im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Ab dem frühen Morgen wird das Gebiet für die Entschärfung evakuiert.

Betroffen sind Teile von Bahnstadt und Bergheim. Ab 7 Uhr werden die Häuser dort geräumt. Bis 12 Uhr müssen alle, die dort wohnen und arbeiten das Gebiet verlassen haben. Das hat die Stadt Heidelberg mitgeteilt. Alle Betroffenen können sich während der Evakuierung in der Mehrzweckhalle SNP Dome im Stadtteil Kirchheim aufhalten. Schulen, Hochschulen und Kindergärten bleiben in dem Gebiet am Freitag geschlossen.

Dieser Bereich wird evakuiert:

Stadt Heidelberg

Das sind die Folgen für den Öffentlichen Nahverkehr

Auch der Hauptbahnhof ist betroffen. Er soll aber so lange wie möglich offen bleiben und auch die Züge sollen so lange wie möglich fahren, hieß es von der Polizei. Bus- und Straßenbahnlinien halten ab 7 Uhr nicht mehr an den Haltestellen "Gadamerplatz" und "Hauptbahnhof-Süd". Die ÖPNV-Haltestellen am Hauptbahnhof auf Bergheimer Seite werden so lange wie möglich angefahren.

Hier gibt es weitere Informationen:

Aktuelle Infos zu der Entschärfung gibt es auf der Webseite der Stadt Heidelberg und auf dem Twitter-Account der Stadt.