Fast wäre ein wertvolles Gemälde des Surrealisten Yves Tanguy am Düsseldorfer Flughafen im Altpapiercontainer gelandet. Der Besitzer des teuren Kunstwerkes hatte es beim Einchecken aus unerklärlichen Gründen einfach vergessen. Fast wäre das Gemälde aus Versehen zerstört worden.

Wertvoller „Müll“ am Flughafen Düsseldorf: Im Altpapiercontainer befand sich ein Gemälde des französischen Malers und Surrealisten Yves Tanguy im Wert von 280.000 Euro. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gehöre das Gemälde einem Mann, der Ende November von Düsseldorf nach Tel Aviv geflogen sei. Schon zu Beginn seiner Reise in die israelische Stadt verlor er das wertvolle Kunstwerk.

Teures Gemälde beim Einchecken vergessen

Aus „unklaren Gründen“ habe der Mann beim Einchecken den 40 mal 60 Zentimeter großen Pappkarton mit dem Gemälde einfach vergessen. Dass er sein wertvolles Handgepäck beim Check-In-Schalter vergessen hatte, sei ihm erst später aufgefallen. Von Israel aus habe er dann versucht herauszufinden, was mit dem Gemälde mittlerweile geschehen war und wo es sich befand – doch die Suche blieb erstmal erfolglos. Gleichzeitig habe ihm sein Neffe, der in Belgien wohnt, bei der Suche nach dem wertvollen Kunstwerk geholfen.

280.000 Euro teures Gemälde blieb verschwunden

Weil die beiden aber über den Verbleib des aus Versehen vergessenen Gemäldes einfach nichts herausfinden konnten, machte sich der Neffe auf den Weg zum Düsseldorfer Flughafen. Dort habe er bei der Polizeiwache den Verlust gemeldet. Der zuständige Kommissar nahm die Ermittlungen auf.

Gemälde wurde aus Altpapiercontainer gerettet

Der Ermittler habe schließlich Kontakt mit der am Flughafen zuständigen Reinigungsfirma aufgenommen. Weil das Gemälde in einem Pappkarton war, wurde der Altpapiercontainer am Düsseldorfer Flughafen genauer unter die Lupe genommen. Zum Glück, denn das wertvolle Gemälde befand sich tatsächlich darin – und wäre beinahe mit dem restlichen Altpapier entsorgt worden.

Das zum Glück doch noch gefundene Gemälde konnte am Mittwochabend dem Neffen übergeben werden. Er habe „den verlorenen Schatz mit Dank“ entgegengenommen, teilte die Polizei mit. Dem Besitzer des Gemäldes wird so etwas nach diesem Schrecken vermutlich nie wieder passieren.