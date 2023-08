Temperaturen von deutlich über 30 Grad – und das mehrere Tage in Folge. Wie es bei euch wird und was ihr tun könnt, erfahrt ihr hier!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Baden-Württemberg eine Hitzewarnung herausgegeben – zumindest für Dienstag sprach er von einer „extremen Wärmebelastung“ . Doch am Mittwoch soll es ähnlich werden. Seid ihr auch von dem extremen Wetter betroffen? Das erfahrt ihr hier (einfach die Postleitzahl eingeben):

BW: Vorsicht vor den Nachmittagsstunden!

Vor allem in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 17 Uhr sollte man es möglichst vermeiden, in der prallen Sonne zu stehen, und an Sonnencreme sowie an eine Kopfbedeckung denken. Es wird am Mittwoch erneut viel Sonne erwartet. Die Temperaturen steigen am Rhein wieder bis auf 34 Grad. Im Bergland kann es bis 28 Grad warm werden – vereinzelt mit Schauern und Gewittern.

Am Donnerstag soll es im Bergland gerade so weitergehen. In den tieferen Ebenen soll es anfangs heiter werden, später zieht Schleierbewölkung auf. Dort soll es trocken bleiben und weiterhin bis zu 34 Grad heiß.

Extreme Hitze in BW: Gefahr für Mensch und Umwelt

Ein Problem bei der derzeitigen Hitze ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Was daran das Problem ist, das erklärt SWR3-„Wettermän“ Gernot Schütz:

Nachrichten 22.8.2023 Warum schwüle Hitze den Körper fertigmacht Dauer 2:07 min SWR3-Wetterexperte Gernot Schütz erklärt es.

In Rheinland-Pfalz wird es fast genauso heiß

Statt vor „extremer“ warnte der Wetterdienst für Rheinland-Pfalz am Dienstag nur vor „starker Wärmebelastung“ . Der Unterschied war aber gering.

Am Mittwoch sollen es hier 27 bis 32 Grad werden – und zwar heiter bis sonnig und ohne Regen. Der Donnerstagvormittag soll ähnlich werden, zum Nachmittag hin dichtere Wolken und zunehmende Gefahr von Schauern und Gewittern.

Was die Hitzewarnungen bedeuten und wann sie herausgegeben werden, erklärt SWR3-Wetterexpertin Lea Spindler: