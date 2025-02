per E-Mail teilen

Nach Frost und Schnee steigen jetzt die Temperaturen. In einigen Regionen wird es frühlingshaft warm. Brauchen wir am Wochenende etwa Sonnencreme?

Am letzten Wochenende waren auf den Höhen noch die Skilifte geöffnet und einige Regionen glichen einem Winterwonderland. Ab heute Nachmittag ist dann Frühling angesagt. Die Temperaturen steigen an vielen Orten auf zweistellige Höchstwerte. Handschuhe und Mütze können also zu Hause bleiben!

So viel Sonne gibt es in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg steigen die Temperaturen am Wochenende auf 11 bis 16 Grad – am Rhein sogar auf 17 Grad. Sind beim Frühlingsspaziergang oder beim Besuch im Café schon Sonnenhut und Sonnencreme angesagt? Eher nicht, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dazu sind noch zu viele Wolken am Himmel.

Es ist zwar warm, aber es sind auch zu viele Wolken unterwegs, die der Sonne ihre Kraft nehmen werden.

Die meiste Sonne gibt es im Südosten von Baden-Württemberg: In Oberschwaben, Allgäu und östlich von Stuttgart könnt ihr euch auf vier bis fünf Stunden Sonne freuen, verspricht Gernot Schütz aus der SWR3-Wetterredaktion. Im Rest des Landes und in Rheinland-Pfalz sind es eher ein bis zwei Stunden.

Die Empfehlung von Gernot Schütz in der SWR3-Morningshow: Das Wetter auf jeden Fall genießen!

Frühlingswetter in Rheinland-Pfalz

Wintermantel adé heißt es auch in einigen Orten von Rheinland-Pfalz: Es ist zwar teils noch sehr bewölkt und kann auch am Samstag noch regnen, aber die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad. Auf den Bergen – zum Beispiel in der Eifel – lässt der Frühling allerdings noch auf sich warten, dort bleibt es noch deutlich kühler.

Wolken und warmes Wetter in Nordrhein-Westfalen

Schon heute kann es in Nordrhein-Westfalen bis zu 18 Grad warm werden. Dieser Temperaturanstieg fühlt sich ja schon fast nach T-Shirt-Wetter an. Allerdings versteckt sich auch im Westen des Landes die Sonne oft hinter den Wolken. Westlich des Rheins kann es am Samstag auch etwas regnen. Insgesamt ist es aber fast überall frühlingshaft schön.

Steigende Temperaturen locken Pollen hervor

Wenn der Frühling kommt, blüht auch die Natur auf. Besonders früh bei den Bäumen sind Hasel und Erle dabei. Für Allergiker bedeutet das nichts Gutes, denn dann sind auch wieder Pollen unterwegs.