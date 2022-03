Also das ist doch... In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann es in den kommenden Tagen tatsächlich nochmal schneien – teilweise bis in tiefe Lagen.

Wir hatten es schon berichtet: Der März 2022 war laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) der sonnenreichste seit mehr als 70 Jahren (seit 1953). Jetzt geht es mit dem Wetter aber nochmal schwer in die andere Richtung:

Lust auf #Schnee? In den kommenden Tagen sollte man nicht überrascht sein, wenn in tiefen Lagen Schnee fällt. Gerade in den Morgenstunden oder bei stärkeren Niederschlägen kann sich auch mal eine Schneedecke mit entsprechender #Glätte bilden. Hier die jeweils die Morgenstunden./V https://t.co/Jf0ELsPRib

BW: Immer wieder Schnee bis zum Samstag

Um rund 20 Grad sinkt das Thermometer ab, weil kalte Polarluft aus dem Norden zu uns strömt. In der Nacht auf Freitag soll auch bei uns Frost folgen.

In Baden-Württemberg soll es dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder schneien. Mit Ausnahme des Oberrheingrabens rechnen die Expertinnen und Experten bis zum Samstag immer wieder mit Schneefall, in tieferen Lagen auch mit Regen. Die Temperaturen im Land sollen tagsüber nur knapp über der Null-Grad-Grenze liegen.

RLP: Schnee bis in die Niederungen

In Rheinland-Pfalz wird die Schneefallgrenze laut Deutschem Wetterdienst bereits am Donnerstag bis in mittlere Lagen absinken – mit Glättegefahr und allem Drum und Dran. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis zehn Grad, in den Hochlagen der Eifel bei etwa drei Grad.

In der Nacht zum Freitag schneit es dann teils sogar bis in die tiefen Lagen. Im Südwesten und am Mittelrhein bleibt es aber erstmal bei Regen oder Schneeregen. Die Tiefsttemperaturen liegen von Süd nach Nord bei drei bis minus ein Grad, teils noch darunter.

Am Freitag gibt es häufig Schnee oder Schneeregen, am Oberrhein regnet es auch. Örtlich kann es Glätte geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei bis fünf Grad, in den Hochlagen bei etwa ein Grad.

Wir hier in SWR3Land sind natürlich nicht die einzigen, die das trifft. In Hamburg sah es am Donnerstagmorgen schon so aus: