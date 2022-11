Weil bei Gruppenchats viele den Überblick verlieren, führt der Messenger Whatsapp ein neues Feature ein, mit dem du wieder klar siehst.

Der Messengerdienst Whatsapp krempelt die Gruppenchats um und steckt sie in ein völlig neues Gewand. Die unübersichtlichen Gruppenchats zwischen den Einzelchats sind dann Geschichte. Das neue Feature nennt sich Communitys und soll dafür sorgen, dass die Gruppenchats ein neues, übersichtliches Zuhause bekommen.

„ Communitys wie Nachbarschaften, Eltern an einer Schule und Firmen können jetzt mehrere Gruppen an einem Ort zusammenbringen, um Gruppenunterhaltungen auf WhatsApp zu organisieren “, heißt es im Blog von Whatsapp. Mitglieder „ erhalten so Informationen, die an die gesamte Community geschickt werden, und können kleinere Diskussionsgruppen zu jeweils eigenen Themen eröffnen “. Administratoren einer Community können Nachrichten an alle Mitglieder senden und kontrollieren, welche Gruppen Teil der Community sind.

Gruppenchats können bei Whatsapp jetzt in Communitys organisiert werden. SWR Whatsapp Blog

Whatsapp führt Umfragen ein

Und noch ein lange ersehntes Feature kommt bald: Umfragen. Das zeigt ein Screenshot, den Whatsapp in seinem Blog veröffentlicht hat. Videoanrufe können künftig mit bis zu 32 Teilnehmern geführt werden, und bis zu 1.024 Nutzerinnen und Nutzer können Gruppen beitreten. Die neuen Funktionen sollen in den kommenden Monaten weltweit zur Verfügung stehen.