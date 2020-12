Das Impfen gegen Corona hat am Sonntag begonnen, doch jetzt schon ist klar: Es gibt zu wenig von dem Impfstoff. Die Opposition fordert deshalb, dass die Impfstoffentwickler dazu gezwungen werden, ihre Impfstoffe an andere Pharmahersteller zu lizenzieren, damit schnell mehr davon produziert werden kann. Aber ist das überhaupt möglich?

Er hatte die Dikussion unter anderem ins Rollen gebracht: FDP-Chef Christian Lindner. Er hatte gefordert, dass die Corona-Impfstoff-Produktion beschleunigt wird. Derzeit werde zu wenig hergestellt, sagte er der Bild-Zeitung. Lindners Vorschlag, um das zu ändern: Den Impfstoff von Biontech und Pfizer durch andere Hersteller mit einer Lizenz produzieren zu lassen.

Und auch aus den Reihen der Linken kamen entsprechende Forderungen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Achim Kessler, sagte dem Spiegel:

Der Gesundheitsminister kann nach dem Ersten Bevölkerungsschutzgesetz Unternehmen zwingen, anderen Unternehmen eine Lizenz zum Nachproduzieren zu gewähren. Das muss die Bundesregierung jetzt schnell tun. Achim Kessler, Gesundheitspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag

Spahn ist skeptisch: „Alles nicht so einfach“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich allerdings skeptisch. Er sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man könne die Produktion nicht einfach beliebig an andere vergeben – das sei sehr kompliziert. Er setzt darauf, dass Biontech und Pfizer schon bald in Deutschland neue Produktionsstätten aufbauen.

Auch Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery bezeichnete FDP-Chef Christian Linders Forderung als aufgeregte Debatte. Im Deutschlandfunk sagte Montgomery, wichtiger sei es, die Vorbehalte gegen die Impfung zu überwinden.

Aber Debatte hin oder her: Wie einfach wäre es, die Forderung der Opposition in die Tat umzusetzen? SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck hat uns die zwei wichtigsten Fragen beantwortet.

Gibt es überhaupt Hersteller, die diesen Impfstoff produzieren können?

„Die gibt es schon“, erklärt Beck. „Allerdings ist da die Frage, ob und wie schnell die den Impfstoff in ausreichender Menge und vor allem in ausreichender Qualität herstellen können.“ Beck habe mal bei einem Hersteller angefragt, von dem er wisse, dass er das könnte – nämlich bei Curevac in Tübingen. Der Pressesprecher Thorsten Schüller habe Beck wenig überraschend geantwortet, dass Curevac aktuell kein Interesse daran hätte, weil sie eben ihre Ressourcen für ihren eigenen Impfstoff aufwenden wollen.

Ganz grundsätzlich würde das nicht von heute auf morgen gehen, dass sie eben einen anderen – ihnen völlig neuen, unbekannten – Impfstoff produzieren könnten. Schüller habe sich zurückgehalten, einen Zeitrahmen zu nennen. Aber Rolf Hömke, Sprecher des Verbands forschender Arzneimittelhersteller, habe gesagt, dass das dann immer mindestens einige Monate dauern würde, bis eine Produktionsstätte an den Start gehen könne.

Haben die Hersteller des Impfstoffes kein Interesse daran, mehr Dosen herzustellen?

Genau deswegen seien die Impfstoff-Hersteller auch schon auf der Suche nach geeigneten Firmen, mit denen sie in irgendeiner Form eine Partnerschaft eingehen könnten. Biontech ist ja bereits mit Pfizer eine weltweite Partnerschaft eingegangen. Zusammen haben die beiden Firmen auch schon vor Längerem ein Werk in Marburg vom Schweizer Pharmaunternehmen Novartis gekauft, wo sie ihren Impfstoff unter anderem herstellen wollen. Die Produktion soll da im Februar starten, aber Biontech hat die Produktion zumindest zum Teil auch an andere Partnerunternehmen ausgelagert. Genau das, was die Opposition gefordert hatte.

Bestes Beispiel dafür ist eben Pfizer in den USA – aber auch Fosun Pharma in China. Diese Firmen haben dann wiederum jeweils auch ihr eigenes Produktionsnetzwerk an Partnerunternehmen. Aber auch in Europa arbeitet Biontech mit Partnern zusammen: Am Montagnachmittag nannte das Unternehmen zum Beispiel Dermapharm bei Halle und Polymun bei Wien, wohin sie Teile ihrer Produktion hin ausgelagert haben.

Biontech-Chef Ugur Sahin sagte letzte Woche bei einer Pressekonferenz auch, dass Biontech ständig auf der Suche nach neuen Produktionspartnern sei. Und auch Torsten Schüler von Curevac sprach davon, dass die Tübinger dran seien, ihr Produktionsnetzwerk zu erweitern. Die Hersteller sind also bereits dabei, die Forderungen aus der Politik umzusetzen.