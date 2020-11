Mitten in der österreichischen Hauptstadt fallen Schüsse: Bei einem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt sind am Montagabend mehrere Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Nun ist klar: Es war islamistischer Terrorismus. Vieles andere bleibt zunächst unklar.

Was ist da in Wien passiert?

Der Anschlag hatte gegen 20 Uhr im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck nahe einer Synagoge begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei mildem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Mindestens ein Angreifer feuerte nach Angaben der Polizei an sechs verschiedenen Tatorten mit Gewehren um sich – teils auf Gäste in Lokalen, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig mitteilte.

Insgesamt gibt es nach aktuellen Angaben vier Tote – dazu kommt noch der getötete Angreifer. Am Dienstagabend teilte der deutsche Außenminister Heiko Maas mit, dass auch eine Deutsche getötet worden sei. „Wir haben jetzt die traurige Gewissheit, dass auch eine deutsche Staatsangehörige unter den Opfern des Angriffs in Wien ist“, teilte er mit.

Wir haben jetzt die traurige Gewissheit, dass auch eine deutsche Staatsangehörige unter den Opfern des Angriffs in #Wien ist. Unsere Anteilnahme und unser Beileid gelten ihren Angehörigen und Freunden. Heiko Maas 🇪🇺, Twitter, 3.11.2020, 17:01 Uhr

Außerdem wurden nach Angaben von Dienstagnachmittag 22 Menschen verletzt. Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erklärte, sie seien teils schwer verletzt.

War es islamistischer Terrorismus?

Nach Angaben von Nehammer bei einer Pressekonferenz am Morgen war der Angreifer in der vergangenen Nacht ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Der Attentäter sei mit einem Sprengstoffgürtel – möglicherweise eine Attrappe – und mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen, sagte der Minister. Er habe Angst und Panik schüren wollen. Aktuell würden intensive Ermittlungen im Umfeld des bekannten Täters laufen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass mehrere Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. 14 Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden.

Am Dienstagabend hat die Terrormiliz IS den Anschlag für sich reklamiert. Ein „Soldat des Kalifats“ habe die Attacke mit Schusswaffen und einem Messer verübt und in der österreichischen Hauptstadt rund 30 Menschen getötet oder verletzt, darunter auch Polizisten, teilte der IS am Dienstag auf seiner Plattform Naschir News mit.

Was ist über den toten Täter und seinen Hintergrund bekannt?

Der Attentäter, der nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen worden ist, war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft.

Der Mann sei wegen „versuchter Dschihad-Ausreise“ und versuchten Anschlusses an den IS rechtskräftig verurteilt, aber vorzeitig aus der Haft entlassen worden. ", sagte Innenminister Nehammer. Ihm sei es gelungen, die Behörden bei seiner vorzeitigen Entlassung über den Misserfolg seiner Deradikalisierung zu täuschen. Es habe keine Warnhinweise über die Gefahr durch den 20-Jährigen gegeben, so Nehammer.

Wie viele Täter gab es?

Zunächst wurde nach mindestens einem weiteren Täter gefahndet. Doch am Dienstag teilte das Innenministerium mit, dass es noch keinen Hinweis auf einen zweiten Täter gebe. Das gehe aus den bisherigen Ermittlungen und der Auswertungen von vielen der rund 20.000 Videos hervor, die die Bürger der Polizei zur Verfügung gestellt hätten, sagte Innenminister Nehammer

ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt schildert im Gespräch mit Moderator Arne Wiechern, wie die Polizei nun vorgeht, wo sie den bisher bekannten Täter verortet und wie es um die islamistische Szene in Wien steht. Schmidt sagt, in Wien und in Österreich habe es schon länger eine große und gewaltbereite islamistische Szene gegeben. Sie sei aber bisher eher im Ausland aktiv gewesen.

Interview zu den Schüssen in Wien 3.11.2020 "Wien hat eine sehr aktive islamistische Szene" Dauer 2:52 min

Auf welchem Stand sind die Ermittlungen?

Die Wohnung des bekannten Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1.000 Beamte seien in Wien im Einsatz. Derzeit sichte die Polizei Datenmaterial aus der Wohnung, hieß es.

Welche Reaktionen gab es auf den Anschlag?

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Anschlag als „widerwärtig“ und versprach, die österreichische Polizei werde entschlossen gegen den oder die Täter vorgehen. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag betonte Kurz, es gehe nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten. Es gehe um einen Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. „Und diesen Kampf werden wir mit aller Entschiedenheit führen.“