Gericht in London lehnt Assange-Auslieferung an die USA ab

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Ein Gericht in London argumentierte, dass Assange in den USA Haftbedingungen erwarten würden, die eine Auslieferung verhinderten. Wie erklären, was Assange erwartet hätte und was die USA jetzt vorhaben.