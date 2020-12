Ungewöhnliche Szenen in Dinslaken: Am Samstag hat ein Wildschwein in einem Kaufhaus mächtig für Chaos gesorgt. Verletzt wurde niemand – aber das Tier hat erheblichen Schaden angerichtet.

Am Samstagnachmittag hatte sich ein Wildschwein in die Fußgängerzone von Dinslaken in Nordrhein-Westfalen verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, gingen ab 15:40 Uhr mehrere Notrufe ein. Das Tier soll zuerst durch die Stadt geirrt sein – bevor es dann mehrmals gegen eine automatische Eingangstür eines Kaufhauses am Baßfeldshof rannte. Das Wildschwein war durch die Glasfront wohl verwirrt und versuchte mehrmals, sein Spiegelbild zu rammen. Dabei beschädigte es die Tür durch seine Aufpralle schwer.

Menschen retteten sich auf Tische und Stühle

Irgendwann gelang es dem wilden Tier dann, in das Kaufhaus zu gelangen. Kunden seien vor dem aufgeschreckten Wildschwein auf Tische und Stühle geflüchtet, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde zum Glück niemand. Doch der Schaden, den das Tier im Kaufhaus anrichtete, sei laut Polizeiangaben erheblich.

Das Wildschwein konnte nach einer Weile wieder nach draußen flüchten und rannte dann weiter durch die Stadt. Der zuständige Jäger sei informiert worden. Das Wildschwein wurde aber nicht gefasst.

Aufregender Ausflug

„Das Schwein hat mit seinem Ausflug viel Aufsehen erregt“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. „Es wurde an dem Nachmittag noch an verschiedenen Orten in der Stadt gesichtet.“ Facebook-Nutzer teilten Fotos und Videos von den Orten, an denen das Schwein zu sehen war. Auf dem Video dieser Facebook-Nutzerin läuft das Wildschwein gerade über eine Straße:

Wildschwein in Dinslaken unterwegsPosted by Gi Na on Saturday, November 28, 2020 Dinslaken - Aktuell Unzensiert, Facebook

Unter den Kommentaren posten weitere Nutzer auch Bilder, die scheinbar aus dem Kaufhaus stammen, in dem das Wildschwein gewütet hatte. Ein Bild zeigt zum Beispiel die beschädigte Glastür.

Zuletzt sei das Tier gegen 17:10 Uhr nahe einem Waldstück gesehen worden. Der verständigte Jäger gab Entwarnung: Von dem Wildschwein dürfte keine Gefahr mehr ausgehen, da es sich im Wald erstmal von dem erlittenen Stress erholen werde.