In Losheim im Saarland ist ein Windrad komplett abgebrannt. In der Höhe konnte die Feuerwehr den Brand nicht löschen, deswegen ließ sie es kontrolliert abbrennen.

Auf einem Feld bei Losheim am See im Saarland hatte am Mittwochabend ein Windrad nach einem lauten Knall Feuer gefangen. Auf Twitter und Facebook teilte die Feuerwehr mit, dass der Bereich gemieden werden soll. Aufgrund der Höhe des Windrades bestehe durch abstürzende Trümmerteile auch in mehreren hundert Metern Entfernung Gefahr.

Nachrichten 29.12.2022 Andreas Brausch, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Losheim Dauer 0:17 min Andreas Brausch, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Losheim

Mittlerweile ist der Brand gelöscht, die verbliebenen Einsatzkräfte der Feuerwehr sind abgerückt. Im Einsatz befanden sich insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Polizei mit mehreren Streifenkommandos, der Energieversorger, der Landesbetrieb für Straßenwesen sowie Vertreter der Betreibergesellschaft des Windparks.

Die L377 wird aufgrund der stürmischen Witterung voraussichtlich auch im weiteren Tagesverlauf des 29.12.2022 gesperrt bleiben müssen.

Warum brannte das Windrad im Saarland?

Ausgelöst haben soll den Brand ein Bremsfehler. Aus Losheim berichtet SWR3-Reporterin Lena Schmidtke:

Nachrichten 29.12.2022 Erste Spur zur Ursache gefunden Dauer 0:41 min Anmodvorschlag

Ein Feuer hat in der Nacht ein 100 Meter hohes Windrad bei Losheim am See zerstört. Die Feuerwehr hat das Feuer kontrolliert abbrennen lassen. Lena Schmidtke berichtet:

Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich.

Auf die Frage „ wie löscht man sowas? Hochklettern könnte kompliziert werden “ von einem Facebook-User, antwortete die Feuerwehr bereits:

Löschmaßnahmen am Windrad selbst sind leider nicht möglich. Daher müssen sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf weiträumige Absperrung und Bekämpfung von Folgebränden durch herabstürzende Trümmer am Boden beschränken.

Die L377 ist daher zwischen Losheim und Rissenthal voll gesperrt.Aufgrund der stürmischen Witterung wird die Strasse voraussichtlich den ganzen Tag gesperrt bleiben müssen.