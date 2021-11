Weil die Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und Siedlungen anders bemessen werden, rücken Windräder jetzt näher an Wohnhäuser heran. Umweltverbände kritisieren das.

Nach Informationen des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz werden die Mindestabstände zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen künftig ab der Mitte des Mastfußes bemessen – und nicht mehr ab der Rotorspitze. Das bedeutet, dass Windräder künftig 60 bis 80 Meter näher an Wohngebieten aufgestellt werden dürfen.

RLP-Landesregierung will Windenergie ausbauen

Mit der geänderten Vorgabe stünden nun weitere Flächen im Land für die Windenergienutzung zur Verfügung. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte das im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP will die Leistung durch Windkraft in diesem Jahrzehnt verdoppeln.

Klimaschutz ist einer von drei Schwerpunkten der Landesregierung in RLP

Kritik von Umweltverbänden

Kritik an der Neuberechnung der Abstände kommt unter anderem vom Bündnis Energiewende für Mensch und Natur. Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Piroth sagte dem SWR, die Entscheidung sei „unverantwortlich“ . Dass Windräder künftig noch näher an Wohngebiete heranrücken, gefährde die Gesundheit der Menschen.

Zuletzt hatte es heftige Diskussionen über den geplanten Ausbau von Windkraftanlagen im Pfälzerwald gegeben.

Windenergie-Ausbau in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg ist der Ausbau der Windkraft ein viel diskutiertes Thema. Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum in BW, forderte vor wenigen Tagen eine Reform des Artenschutzes, um die Windkraft auszubauen. „Wenn schon der Verdacht des Brütens eines Schwarzstorchs ausreicht, um Windräder zu verhindern, ist das nicht zeitgemäß“ , sagte Hauk der Rhein-Neckar-Zeitung. Er halte die Artenschutz-Auflagen in dieser Hinsicht für zu einschränkend.

Eine solche Reform des Artenschutzes zum Ausbau der Windkraft lehnt der Naturschutzbund (Nabu) ab. Es brauche keine Schwächung des Artenschutzes, sondern eine bessere Planung, betonte der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle.

Der Ausbau der Windkraftanlagen in Baden-Württemberg stagnierte in den letzten Jahren. 2020 wurden nur 20 neue Windräder genehmigt. Die grün-schwarze Landesregierung will in den kommenden Jahren insgesamt 1.000 neue Windkraftanlagen auf Flächen des Landes und im Staatswald aufstellen.